Zavet koji se čuva s ponosom: Heroji ne umiru dok živi sećanje na njih
Peta godišnjica od osnivanja Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije protekla je u znaku sećanja na pale saborce u Domu Vojske Srbije u Beogradu, gde su obeležili Dan bezbednosti koji se u SFRJ, a i kasnije sve do 2001. godine proslavljao 13. maja.
Najemotivniji trenutak dogodio se tokom čitanja Ukaza predsednika Republike Aleksandra Vučića i vrhovnog komandanta o posthumnom odlikovanju Zlatnom medaljom "Miloš Obilić" srpskih heroja pukovnika Boška Mihajlovića, potpukovnika Slobodana Balorde i kapetana prve klase Dragoljuba Tanaskovića.
O njihovoj hrabrosti najbolje svedoči natpis iznad fotografija u Spomen-sobi: "Poginuli su hrabro, na zadatku, braneći čast svoje zemlje, službe i vojničkog poziva".
Zahvalnost Ane Mihajlović, Srđana Balorde i Vesne Tanasković državi Srbiji i Udruženju potvrda je da žrtve njihovih najmilijih, ni posle toliko godina, nisu prepuštene zaboravu.
Da rad ovog Udruženja, koje baštini tradiciju dugu 82 godine, uživa ogromno poštovanje institucija, potvrdile su i brojne čestitke.
Ministar odbrane Bratislav Gašić je u svojoj poruci istakao:
- Danas vi nastavljate da svojim iskustvom, znanjem i ugledom doprinosite očuvanju najviših patriotskih vrednosti zajedništva i društvene solidarnosti. Poseban značaj ima vaša posvećenost pružanju podrške veteranima i negovanju sećanja na pripadnike organa bezbednosti i vojne policije koji su dali svoje živote izvršavajući zadatke u službi otadžbine...
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović uputio je veteranima snažne reči podrške:
- Ceneći doprinos koji dajete na očuvanju i negovanju slobodarskih tradicija Republkike Srbije, kao i očuvanju ugleda i etike naših veterana, uveren sam da će te se i u nastupajućem periodu dostojno boriti za status saboraca koji su čitav život posvetili bezbednosti otadžbine...
Predsednik Skupštine Udruženja, Todor Petković posebno je pozdravio porodice posthumno odlikovanih heroja. On je naglasio da je Udruženje za nepunih pet godina postiglo značajne rezultate u čuvanju slobodarskih tradicija i kulture sećanja. Podsetio je na zavetnu obavezu datu pri osnivanju 23. septembra 2021. godine da nijedan veteran, nijedna žrtva i nijedan član porodica poginulih neće biti zapostavljeni i zaboravljeni.
Ovoj svečanosti prethodilo je polaganje venaca u Spomen-sobama VBA i Vojne policije, dok su istovremeno širom Srbije položeni venci na lokalna spomen-obeležja stradalim pripadnicima OB i VP, a u Beogradu su uručene članske karte novim članovima.
Datum 13. maj nije izabran slučajno. Pre tačno 82 godine, u jeku završnih borbi protiv fašizma, stvorena je prva služba bezbednosti nove jugoslovenske države OZNA. Dve godine kasnije formirana je vojna kontraobaveštajna služba (KOS), a 1955. godine i Vojna policija.