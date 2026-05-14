Slušaj vest

Peta godišnjica od osnivanja Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije protekla je u znaku sećanja na pale saborce u Domu Vojske Srbije u Beogradu, gde su obeležili Dan bezbednosti koji se u SFRJ, a i kasnije sve do 2001. godine proslavljao 13. maja.

Najemotivniji trenutak dogodio se tokom čitanja Ukaza predsednika Republike Aleksandra Vučića i vrhovnog komandanta o posthumnom odlikovanju Zlatnom medaljom "Miloš Obilić" srpskih heroja pukovnika Boška Mihajlovića, potpukovnika Slobodana Balorde i kapetana prve klase Dragoljuba Tanaskovića.

Foto: Privatna arhiva

O njihovoj hrabrosti najbolje svedoči natpis iznad fotografija u Spomen-sobi: "Poginuli su hrabro, na zadatku, braneći čast svoje zemlje, službe i vojničkog poziva".

Zahvalnost Ane Mihajlović, Srđana Balorde i Vesne Tanasković državi Srbiji i Udruženju potvrda je da žrtve njihovih najmilijih, ni posle toliko godina, nisu prepuštene zaboravu.

Da rad ovog Udruženja, koje baštini tradiciju dugu 82 godine, uživa ogromno poštovanje institucija, potvrdile su i brojne čestitke.

Foto: Privatna arhiva

Ministar odbrane Bratislav Gašić je u svojoj poruci istakao:

- Danas vi nastavljate da svojim iskustvom, znanjem i ugledom doprinosite očuvanju najviših patriotskih vrednosti zajedništva i društvene solidarnosti. Poseban značaj ima vaša posvećenost pružanju podrške veteranima i negovanju sećanja na pripadnike organa bezbednosti i vojne policije koji su dali svoje živote izvršavajući zadatke u službi otadžbine...

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović uputio je veteranima snažne reči podrške:

- Ceneći doprinos koji dajete na očuvanju i negovanju slobodarskih tradicija Republkike Srbije, kao i očuvanju ugleda i etike naših veterana, uveren sam da će te se i u nastupajućem periodu dostojno boriti za status saboraca koji su čitav život posvetili bezbednosti otadžbine...

Foto: Privatna arhiva

Predsednik Skupštine Udruženja, Todor Petković posebno je pozdravio porodice posthumno odlikovanih heroja. On je naglasio da je Udruženje za nepunih pet godina postiglo značajne rezultate u čuvanju slobodarskih tradicija i kulture sećanja. Podsetio je na zavetnu obavezu datu pri osnivanju 23. septembra 2021. godine da nijedan veteran, nijedna žrtva i nijedan član porodica poginulih neće biti zapostavljeni i zaboravljeni.

Foto: Privatna arhiva

Ovoj svečanosti prethodilo je polaganje venaca u Spomen-sobama VBA i Vojne policije, dok su istovremeno širom Srbije položeni venci na lokalna spomen-obeležja stradalim pripadnicima OB i VP, a u Beogradu su uručene članske karte novim članovima.