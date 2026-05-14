Ministar Stanković posetio je prestižni univerzitet u Kini gde se upoznao sa dostignnućima njihovih studenata psotignutih uz primenu veštačke inteligencije

Slušaj vest

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković je tokom boravka u Narodnoj Republici Kini posetio i Univerzitet Đeđang (ZJU- Zhejiang) u Hangdžou gde je obišao Centar koji se bavi obrazovanjem u budućnosti gde mu je predstavljeno na koji način je Kina intergisala upotrebu veštačke inteligencije u svoj obrazovni sistem.

Ministar je istakao da je delegacija iz Srbije bila posebno uvažena i da Srbija ima veliku podršku Kine kada je reč o digitalizaciji i veštačkoj inteligenciji u oblasti obrazovanja, ali je i posebno naglasio da svemu tome doprinose da čelično prijateljstvo koje povezuje dve zemlje.

- Imao sam priliku da govorim o digitalizaciji obrazovanja u Srbiji i izazovima koji nas očekuju, kao i o tome da je vizija Srbije jasna i da je cilj unapređivanje kvaliteta nastave i postignuća učenika kroz digitalnu transformaciju i primenu veštačke inteligencije - naveo je ministar i dodao da "kakada je reč o tehnološkim inovacijama, veštačkoj inteligenciji i robotici u nastavi Kina je zakoračila u 22. vek".

Ministar Stanković posetio je prestižni univerzitet u Kini gde se upoznao sa dostignnućima njihovih studenata psotignutih uz primenu veštačke inteligencije Foto: Ministarstvo Prosvete

Stanković je kazao da je tokom obilaska Univerziteta Đeđang imao priliku da se upozna sa izumima studenata, primenom veštačke inteligencije u različitim oblastima, kao i da je posebnu pažnju privukao interaktivni panel koji integriše kinesku tradicionalnu umetnost i reaguje na pokret i mimiku, a koji je stvorila veštačka inteligencija.

- Sa predstavnicima ove institucije razgovarao sam i o mogućnostima za saradnju i zajedničkim projektima. Ovaj univerzitet je među najstarijim, ali najprestižnijim institucijama visokog obrazovanja i u potpunosti koristi svoju ulogu vodeće visokoškolske ustanove u formiranju okvira za primenu veštačke inteligencije od osnovnog do univerzitetskog nivoa obrazovanja - naveo je Stanković.

Govorećio saradnji sa kineskim univerzitetima, ministar je naveo da postoji interesovanje za razmenu znanja iz oblasti elektronike, robotike i veštačke inteligencije.

Posebna čast za Srbiju bila je to što se ministar prosvete Republike Srbije prof. dr Dejan Vuk Stanković obratio na ceremoniji svečanog otvaranja Svetske konferencije o digitalnom obrazovanju 2026, koju su otvorili potpredsednik NRKine Han Dženg i ministar obrazovanja NR Kine Huai Đinpeng.

- Izuzetno pozitivne utiske nosim iz Kine. Kina je politički prijatelj Srbije prvog reda i postoji veliko poštovanje prema našoj zemlji i od strane kineskog političkog rukovodstva i njihovog Ministarstva prosvete - rekao je Stanković.