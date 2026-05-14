Mnogi roditelji svakodnevno koriste povišen ton kao metodu vaspitanja, ni ne sluteći kakvu štetu time prave.

Povisiti glas je prirodni alarm zamišljen da dete zaustavi pred provalijom ili na prometnoj ulici, a ne način da ga naterate da dobije bolju ocenu u školi, navodi dr Rajović.

"Nemojte vikati na decu"

Doktor Ranko Rajović objasnio je u jednom podkastu koja je funkcija vikanja u fiziologiji.

- Znate koja je funkcija vikanja u fiziologiji? Ovo je za roditelje još jedan savet - nemojte vikati na dete. Zašto? - Vikanje služi za mozak, da ga zaustavimo, jer mozak je organ za preživljavanje - naveo je dr Rajović u video-snimku koji je objavljen na Instagram stranici NTC Učenje.

Dete hoda ivicom provalije, roditelj kaže: "Stani", dete stane.

"Ako vičemo svaki sekund, dete gubi orijentaciju"

- Hoda po tankom ledu. "Stani", dete stane. Trči po parkingu. "Stani", dete stane. I dete, upamti situaciju, vikali smo, upamti gde je to bilo i više to neće raditi. I tako čuvamo život našeg deteta - objasnio je dr Rajović i dodao:

- Ali ako vičemo svaki sekund, dete gubi orijentaciju. Znači, ne možemo zloupotrebljavati fiziološke mehanizme kako se kome prohte, da oni nauče da imaju bolju ocenu. Imaće bolje ocene kada budu učili kroz igru.