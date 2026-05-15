Leto 2026. godine u Srbiji obeležiće temperature znatno iznad proseka sa čak četiri toplotna talasa i temperaturama do 42 stepena, a meteorolozi upozoravaju i na povećan rizik od razornih superćelijskih oluja, posebno tokom jula.

Pred nama je, po svemu sudeći, dugo, toplo i izuzetno opasno leto. Prema najnovijim prognozama, toplotna kupola biće stacionirana upravo iznad Balkana i srednje Evrope, što garantuje vrele dane, ali i nagle i dramatične promene vremena.

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje da nas očekuje tropsko leto, ali sa periodima ekstremnih nepogoda.

Jun donosi prvi udar vreline

Jun će biti topliji od proseka, ali i veoma nestabilan. Početak leta obeležiće sparina, česti pljuskovi i grmljavina, što će biti samo uvod u ono što sledi.

- Naime, dugoročne prognoze ukazuju na to da će leto biti izuzetno toplo. Najtopliji periodi leta, odnosno najjači toplotni talasi biće tokom treće dekade juna i treće dekada jula - rekao je Ristić.

Prema dugoročnim prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), srednja maksimalna temperatura u Beogradu biće oko 26,9 stepeni, što je iznad višegodišnjeg proseka.

Prvi jači toplotni talas mogao bi da nas zadesi već oko 25. i 26. juna, kada će temperature dostizati i 35 stepeni Celzijusa. Ristić upozorava i na mogućnost ekstremnih padavina, kada bi za samo jedan dan moglo da padne i do 100 litara kiše po metru kvadratnom, što bi izazvalo ozbiljne urbane poplave.

Vrhunac vreline u julu

Pravi pakao, međutim, stiže u julu. Ovaj mesec doneće vrhunac leta sa izraženim i dugotrajnim toplotnim talasima. Očekuje se da će jul biti znatno topliji i prosečno vlažan, što će dodatno pojačati osećaj sparine.

RHMZ predviđa da će srednja maksimalna temperatura u Beogradu tokom jula biti oko 30,1 stepen, ali toplotni talasi doneće dane sa daleko višim vrednostima.

Opasnost od superćelijskih oluja

Ono što posebno zabrinjava jeste povećan rizik od formiranja superćelijskih oluja, koje donose grad, olujni vetar i obilne pljuskove. Opasnost od ovih nepogoda biće najveća tokom druge dekade jula.

- Jul 2026. godine biće mesec ekstrema. Najtopliji period nas očekuje oko 25. jula, kada bi termometri u Srbiji mogli da pokažu neverovatnih 42 stepena, a u Beogradu 41 stepen. Poseban fokus je na drugoj dekadi jula, koja se smatra kritičnom za nastanak superćelijskih oluja - kaže Ristić.

Jedan od faktora koji doprinosi ovom riziku jeste i brzo zagrevanje mora, čija bi temperatura sredinom jula mogla dostići i 30 stepeni. Globalni fenomen poznat kao "Super El Ninjo" takođe pojačava vremenske ekstreme, pa se ne isključuju nagli prelazi iz ekstremnih vrućina u snažne letnje oluje.