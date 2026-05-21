U vremenu kada se o razlikama često govori glasnije nego o onome što nas spaja, neke životne priče podsete vas koliko su najvažnije stvari zapravo jednostavne.

Dovoljni su poštovanje, poverenje i osećaj da pored sebe imate osobu na koju možete da se oslonite.

U selu Beli Breg kod Aleksinca, daleko od velikih gradova i svakodnevne buke, već godinama živi porodica čija priča osvaja ljude širom regiona. Nije u njoj bilo spektakularnih gestova, skupih poklona ni velikih obećanja. Bila je to tiha, ali snažna odluka dvoje ljudi da ljubavi daju prednost nad svim razlikama.

Upoznali se preko prijatelja

Darko i Maja Miladinović sa decom Foto: Privatna Arhiva

Majlinda i Darko upoznali su se preko rodbine i zajedničkih prijatelja.

Ona je bila mlada i vedra, on od nje stariji četrnaest godina, smiren i okrenut porodičnom životu. Na prvi pogled, delovalo je kao da dolaze iz dva potpuno različita sveta. Ipak, vrlo brzo postalo je jasno da ih povezuju iste vrednosti.

U objavi koja je postala viralna na Instagram stranici "017_dn" navodi se:

- Kada sam upoznala Darka, nisam videla "Srbin" ili "Albanac". Videla sam čoveka koji ima dušu, koji brine, koji poštuje. To mi je bilo dovoljno.

U toj jednoj rečenici stala je cela suština njihove ljubavi.

Kada je prvi put došla u selo kod Aleksinca, Majlinda je iza sebe ostavila poznato okruženje, porodicu i jezik kojim je odrasla.

Pred njom je bio potpuno novi život - domaćinstvo, rad u kući i oko imanja, običaji koje tek treba da upozna i zajednica u kojoj je trebalo da pronađe svoje mesto.

Ali umesto straha, odabrala je otvoreno srce.

Učila je srpski jezik, upoznavala tradiciju i prihvatala svakodnevicu koja je vremenom postala i njena.

"Srbija je sada i moja zemlja, a Aleksinac moj dom"

Majlinda je s vremenom naučila mnogo više od jezika.

Savladala je običaje, priprema porodične obroke i sa posebnom pažnjom neguje tradiciju doma u kojem živi.

Kako sama kaže:

"Volim da učim i da poštujem ono što drugi poštuju. Srbija je sada i moja zemlja, a Aleksinac, moj dom."

Ova rečenica najbolje pokazuje koliko se ljubav ne gradi samo emocijama, već i svakodnevnom spremnošću da prihvatite svet osobe koju volite.

Decu uče da poštuju oba porekla

Majlinda i Darko danas odgajaju ćerku Nikolinu i sina Nikolu.

U njihovom domu neguju se i srpski i albanski običaji, a deca odrastaju uz poruku da je najvažnije poštovati ljude, bez obzira na to odakle dolaze.

Majlinda to opisuje jednostavno i iskreno:

"Nisam se odrekla Albanije, samo sam dodala Srbiju u svoje srce."

Od radoznalih pogleda do poštovanja komšija

Njihova ljubavna priča u početku je izazivala pitanja i iznenađenje.

Mnogi su se pitali kako će se Majlinda snaći u novoj sredini i kako će izgledati život jedne Albanke u srpskom selu.

Vreme je, međutim, pokazalo ono što je najvažnije - dobrota, osmeh i iskrena namera ruše i najdublje predrasude.

Danas je komšije opisuju kao vrednu i srdačnu ženu koja je u potpunosti postala deo zajednice.

Ljubav koja govori tiše, ali ostaje duže

Priča Majlinde i Darka ne liči na bajku iz filmova. Ona je stvarna, svakodnevna i zato toliko dirljiva.

U njoj nema velikih reči, ali ima mnogo rada, poštovanja i razumevanja.

U svetu u kojem se razlike često naglašavaju, njih dvoje pokazali su da je ponekad dovoljno samo da u drugoj osobi vidite čoveka.