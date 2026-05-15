Piloti višenamenskih borbenih aviona „mig-29“, koji se nalaze u naoružanju 101. lovačke avijacijske eskadrile „Vitezovi“, intenzivno se obučavaju za realizaciju zadataka u stalno zadejstvovanim snagama za kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora Republike Srbije.

U skladu sa planom obuke u ovoj fazi, uvežbavaju se poletanje i sletanje u paru, presretanje ciljeva klasičnim navođenjem i slobodnim lovom, kao i elementi vazdušne borbe. Akcenat je stavljen na zadatke presretanja vazduhoplova u povoljnim, ali i pri složenim meteorološkim uslovima, danju i noću, radi identifikacije i praćenja, sprovođenja vazduhoplova iz zabranjene ili opasne zone, povratka na planiranu putanju leta, izvođenja iz vazdušnog prostora Republike Srbije ili prinudnog sletanja na dodeljeni aerodrom.

Proverava se i obučenost tehničkog sastava eskadrile u primeni procedura tokom pripreme vazduhoplova za let, jer je njihova stručnost ključna za ispravnost i dostupnost aviona za borbene i letačke zadatke.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Komandant 101. lovačke avijacijske eskadrile potpukovnik Bogdan Kovačević kao posebno važnu ističe obuku borbenih pilota u složenim meteorološkim uslovima noću što je, kako objašnjava, najsloženija faza njihovog uvežbavanja jer se izvodi u uslovima smanjene vidljivosti, bez vizuelne orijentacije sa zemaljskim orijentirima i bez vidljivog dela horizonta, što pilotu otežava određivanje položaja u tri dimenzije.

— Kuriozitet letova u složenim meteo-uslovima noću je u tome što nagonski, ljudski, primarni, čulni osećaji gube primat u odnosu na pokazivanje avionskih instrumenata, te svaki pilot mora potpuno da poznaje sve procedure u toku letenja, da prepozna situacije i stavi pilotske instrumente ispred svojih čula. Svi piloti se uče da u tim situacijama sačuvaju potpunu hladnokrvnost, da sačuvaju svest i reaguju u skladu sa naučenim procedurama, verujući avionskim instrumentima, a ne svojim osećajima — istakao je komandant eskadrile.

Zadaci koji se izvršavaju u toku redovne letačke obuke, prema rečima zamenika komandanta eskadrile kapetana prve klase Boška Markovića, proističu iz namene aviona „mig-29“.

— Širok je spektar zadataka koje mi izvršavamo u nameni vazduh–vazduh, između ostalog, to su presretanje ciljeva u vazduhu i vazdušna borba na velikim i malim daljinama. Pored borbene, imamo i redovnu letačku obuku gde se uvežbava pilotaž na ovom avionu, grupno letenje, navigacijsko letenje i ostali elementi letačkih zadataka — rekao je kapetan Marković.