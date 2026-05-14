„Uspeh jednog je prilika za drugog, a naš stabilan odnos je dobar za svet. I Kina i SAD mogu da budu na dobitku zbog saradnje, a na gubitku zbog sukoba“. Ovo je rekao predsednik Kine Si Đinping na sastanku sa predsednikom Amerike Donaldom Trampom koji je doputovao u Peking u trodnevnu posetu.

„Vi ste sjajan lider. Slagali smo se i kada je bilo teškoća i rešili bismo ih. Odnosi Kine i Amerike će biti bolji negi ikada pre“, rekao je Tramp.

Posle konstruktivnih poruka, govora tela koji pokazuje srdačnost, ljubaznog dočeka, stvaraju se razlozi za optimizam. Jer čitav svet ima posledice od odnosa dveju velikih sila. Ali ako se dubinski izanalizira susret iz 2017. godine koji je zvučao skoro fascinantno, a onda se pretvorio u samo jedan medeni mesec, jer je 2018. godine nastupio najveći trgovinski i tehnološki rat, stvaraju se razlozi i za brigu i pitanje da li možemo verovati toplim rečima koje su izgovorene u Pekingu?

Gosti Usijanja:

prof. Predrag Marković, istoričar

Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije

Aleksandar Stanković, politički analitičar