Počeo radni deo Sabora

Episkopi podnose izveštaje

U kripti Hrama Svetog Save na Vračaru juče je otpočeo radni deo zasedanja Arhijerejskog sabora SPC. Po proceduri određenoj poslovnikom o radu, zasedanje je počelo usvajanjem dnevnog reda, koji čine prispeli predmeti dostavljeni od strane Sinoda i razmatranje izveštaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda, prenosi TV Hram. Na kraju zasedanja Sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost.

Kako Kurir nezvanično saznaje, predmet Sabora je i predlog za trajno razrešenje mitropolita žičkog Justina.

- Predlog je podnela komisija koja je utvrdila nepravilnosti u radu mitropolita žičkog Justina. To će biti predmet ozbiljnog razmatranja na Saboru. O tome će se odlučivati pred kraj Sabora, kada bi trebalo da na dnevnom redu bude i eventualna podela Žičke eparhije na dve manje eparhije, kao i popuna upražnjenih eparhija SPC u Hrvatskoj i Austriji - otkriva izvor iz crkvenih krugova.