Želimir Crnobrnja, koji je stupio u štrajk glađu, nalazi se na svom placu u Vraniću kod Beograda, oko kog, kako tvrdi, već godinama vodi borbu protiv izvršenja. I upravo je ponudio dodatnih 140.000 evra kako bi sačuvao imovinu koju je, kako tvrdi, pošteno kupio pre 15 godina.

Za emisiju "Redakcija" kazao je da već treći dan štrajkuje glađu, a potom i otkrio razlog takve odluke:

- Kancelarija Mirjane Dimitrijević po svaku cijenu želi da mi uzme moj objekat. On je u mom posedu 15 godina, sve sam platio uredno. Nisam dužnik, jako bitna rečenica, nisam dužnik, dužnici su neki drugi ljudi.

Crnobrnja tvrdi i da su on i njegov pravni tim pronašli nekretnine koje se, kako kaže, vode na Agima Ukića, zbog čega smatra da nije bilo osnova da se postupak usmeri na njegov objekat.

- Kad je Mirjana Dimitrijević po nekoj presudi želela da naplati poveriocu neki dug, tog momenta je dužnik imao više nekretnina, mislim četiri, i ona je isključivo htela moju nekretninu da uzme - rekao je Crnobrnja i dodao:

- Da li je organizovano ili nije, vreme će pokazati. Sve u svemu, dužnik ima više nekretnina i u međuvremenu ih je utužio. Utužio ih je u zadnje tri godine, samo zao što Mirjana Dimitrijević nije stavila nikakvu meru niti teret. Što znači da sam ciljano ja, isključivo ja, bio meta da otmu moju nekretninu. Iako je u mom posedu i iako je dužnik izjavio da sam ja u posedu od 2011. i da sam uredno sve platio.

Poruka ministru Vujiću

Crnobrnja kaže da je kontaktirao ministra Vujića, da po svaku cenu izvrši kontrolu i kako kaže, rad Mirjane Dimitrijević:

- Neću stati sa štrajkom sve dokle dok se to ne uradi. Uz dužno poštovanje ministru Vujiću koji je upućen u ovu situaciju, ali ga sad molim da to uradi što pre zato što Mirjana Dimitrijević već zakazuje drugi termin i trinaesti put će doći kod mene, i Bog zna kako će se to završiti - rekao je Crnobrnja i dodao:

- Predzadnji put se završilo tako što sam ja polio sebe benzinom i htio zapaliti i robu i sebe i sve. Prošle godine u ovo vreme isto sam hteo izvršiti samoubistvo, zato što ne mogu da podnesem da mi otmaju moju imovinu na pravdi Boga.

