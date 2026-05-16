Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša poručio je juče, povodom Međunarodnog dana porodice, da taj dan predstavlja priliku da se podsetimo koliko su zajedništvo, razumevanje i solidarnost važni u svakodnevnom životu, ali i koliko je porodica značajna za stabilnost i budućnost svakog društva.

- Porodica je mesto gde stičemo prve životne vrednosti, učimo šta znače ljubav, poštovanje, odgovornost i briga o drugima. U vremenu brojnih izazova, važno je da čuvamo porodične veze i negujemo međusobno razumevanje, jer je porodica temelj stabilnog i zdravog društva - istakao je Beriša.

Naveo je da se snaga jedne države ne meri samo njenim institucijama, već i snagom porodice i međusobnim poverenjem među ljudima, te da zato moramo negovati dijalog, međusobno uvažavanje i solidarnost kao vrednosti koje čuvaju stabilnost društva.

U saopštenju Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog navodi se da je resorni ministar poručio da će to ministarstvo nastaviti da podržava aktivnosti i inicijative usmerene na jačanje porodice, zaštitu prava dece i unapređenje ravnopravnosti i društvene kohezije.