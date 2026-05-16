Osim toga, zdravstvena ustanova kupuje za 6.584.400 dinara, s obračunatim porezom, tri vozila od firme "Auto Čačak", generalnim uvoznikom automobila marke škoda, s kojom je krajem aprila zaključen ugovor.

Od medicinske opreme Dom zdravlja nabavlja po dva defibrilatora vrednosti 1.333.333 dinara, koloskopa, za koje je namenjeno 2.723.800 dinara, te ginekološka ultrazvučna aparata vredna 16.400.000 dinara, kao i jedno, kako je navedeno, stomatološko radno mesto za koje je opredeljeno 1.666.666 dinara.