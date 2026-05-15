Sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija, u prostorijama Verskog dobrotvornog starateljstva danima se već pripremaju trakice osveštane na Časnom pojasu Presvete Bogorodice, koje će biti podeljene vernom narodu posle Spasovdanske litije u Beogradu.

Veliku radost i motivaciju volonterima doneo je dolazak patrijarha Porfirija, koji je obišao okupljene volontere i zadržao se u srdačnom razgovoru sa njima.

Patrijarh je tom prilikom i lično učestvovao u pakovanju trakica, pokazujući da se zajedništvo, služenje i ljubav prema bližnjima najsnažnije potvrđuje delom.

U danima kada se Srbija priprema da dočeka jednu od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, trud velikog broja volontera postao je dragoceno svedočanstvo sabornosti i žive vere srpskog naroda.

- Po predanju, kao što znate, to je pojas koji je sama Bogorodica isplela, a od tog vremena pa do naših dana pojas se čuvao. U jednom periodu je bio u Srbiji, i Sveti knez Lazar je poklonio pojas Presvete Bogorodice manastiru Vatopedi gde se do danas nalazi. Tako da, ovaj dolazak pojasa na neki način je poseban blagoslov, jer dolazi među svoje. Verujem da će dosta ljudi biti obradovano i da će mnogi doći da uzmu blagoslov - istakao je patrijarh i dodao:



- I najlepši posao je zajednički posao. To ima i u manastirima. Postoje ponekad poslušanja kad se čitavo bratstvo angažuje, i onda svi zajedno rade. Tako da je tu dvostruka dobit. S jedne strane se uradi posao brže i kvalitetnije, a s druge strane i ljudi saboruju i zajedničare. Između ostalog, druže se. Ništa, živeli neka Gospod blagoslovi.

Kurir/ SPC/ VDS