Fotografija iz jedne crkve raznežila je hiljade ljudi na društvenim mrežama, a sve zbog dirljivog i iskrenog poteza jednog deteta.

Popunjavajući spisak za molitvu za zdravlje, umesto pravih imena, mališan je na papir stavio ono najvrednije što ima, članove svoje porodice i prijatelje, ispisane tačno onako kako ih zove iz srca.

"Nerođena sestra, drugari, deda, teča i kuma..." - ovako izgleda spisak za zdravlje i spasenje koji je ispisalo jedno dete, a koji je objavljeno na Fejsbuk stranici "Dnevna doza lepog".

- Dete nije pisalo kako se ko zove, već kako mu je Bog dao da voli i čuva u životu - navodi se u opisu fotografije.

Ova fotografija oduševila je mnoge korisnike.

- Bravo za roditelje koji odgajaju ovakvo dete - navodi se u jednom od komentara.