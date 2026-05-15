Slušaj vest

Desetogodišnje dete iz Kuršumlije kasno uveče zatečeno je u Prokuplju kako luta ulicama. Slučaj nestanka niko nije prijavio policiji, a sudbina je htela da ono naiđe na Suzanu Milosavljević, koja je pozvala policiju.

– Bilo je posle 22 sata kada sam ga srela kod glavne autobuske stanice. Rekao mi je da je iz Kuršumlije, da je danas autobusom došao u Prokuplje i da se čitav dan vozi gradskim prevozom. Zadržavala sam ga pričom i pozvala policiju – priča Suzana.

Ona dodaje da joj je objasnio da je iz jakne koju ima izvukao novac za autobusku kartu.

– Došla je policijska patrola i preuzela ga, dalje šta je bilo ne znam – dodaje naša sagovornica.

Nezvanično smo saznali da ovo nije prvi put da dete beži od kuće i da je ranije stigao i do Niša.