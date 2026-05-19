Polazite od sebe: vredno radite, javljate se na prvi poziv poslodavca, ostajete prekovremeno i jedva sastavljate kraj s krajem. A onda, u smiraj dana, otvorite društvene mreže i tamo vas sačekaju raskoš, luksuzni automobili, hoteli i savršeno ispozirane fotografije u najskupljim modnim brendovima, iz privatnih aviona koji lete ka egzotičnim destinacijama.

Zvanično, oni su modeli, influenseri, pevačice u usponu, PR menadžeri ili uspešni mladi preduzetnici. Nezvanično, mnogi svoj posao koriste samo kao paravan za različite aktivnosti koje deo javnosti smatra nemoralnim. Ima i onih koji ne prezaju ni od čega kako bi privukli pažnju na društvenim mrežama i u javnim nastupima, dok komentari publike dodatno podgrevaju raspravu. Različite platforme otvorile su brojna pitanja o tome gde je granica između prihvatljivog i neprihvatljivog, odnosno šta je moralno, a šta nije.

O ovim temama razgovarali su gosti emisije "Puls Srbije" na na Kurir televiziji: Jasmina Ana, novinarka i književnica, Srđan Zelembaba Zele, urednik i voditelj emisije "Stars" i Tamara Radmilović, OnlyFans zvezda.

Od pevačice do zarade na platformi OnlyFans

Tamara Radmilović započela je svoju karijeru kao pevačica, ali s obzirom na to da nije uspela da zaradi dovoljno novca za život od muzike, odlučila je da proširi delatnost i otvori nalog na platformi OnlyFans.

- Ja sam još 2020. godine htela da otvorim OnlyFans, kada je krenula korona. Uvek sam se slikala provokativno, moje slike na Instagramu su uvek bile u donjem vešu i kupaćem kostimu, i uvek sam dobijala gomilu poruka, pa sam pomislila zašto ne bih otvorila tu platformu i te slike sa Instagrama prebacila tamo i sve to naplatila.

Ali tada nisam imala nikakvu podršku, baš su me "hej­tovali" ljudi, tako da sam nastavila da se bavim pevanjem.

Ipak, 2021. godine sam otvorila platformu, ali nisam smela da je reklamiram, a onda sam 2023. rekla:

"Baš me briga ko šta misli". Uporedo sam pevala i bila na platformi, a nakon dva meseca sam odlučila da prestanem da pevam jer mi je ovo bilo isplativije.

Na pitanje kako su koleginice pevačice reagovale, Radmilović kaže da nije primetila veliki hejt, kako je očekivala sa njihove strane.

Od zarade do nekretnine na moru

Srđan Zelembaba istakao je da ima informacije da se na platformi zarađuju velike sume novca i da za nekoliko meseci korisnice mogu sebi da priušte stanove na određenim lokacijama u Beogradu, kao i da postoje navodi o kupovini nekretnina u Budvi.

Radmilović je rekla da joj je ovo treća godina na platformi, da je prve dve godine lepo živela, a da je ove godine posebno napredovala. Što se tiče mesečne zarade, istakla je da je to individualno i da je svaki mesec drugačiji.

Kada je reč o korisnicima, navela je da su to različiti profili, od mladih momaka do oženjenih muškaraca, te da ima i pristojnih i nepristojnih, da bukvalno "ima svega".

Na pitanje da li je istina da platforma služi kao svojevrsna reklama za prostituciju, Radmilović je rekla da toga ima, kao i da neke devojke koriste platformu kao uvod u druge aktivnosti, ali da je to, po njenom mišljenju, prisutno u svakom poslu.

Glume i kriju

Srđan Zelembaba istakao je da nema ništa protiv toga i da svako ima pravo da gradi svoj put i raspolaže svojim životom kako želi:

- Samo je poenta da možda ne bi bilo loše da se to na neki način registruje, da se stvari nazovu pravim imenom. To zakonski još uvek nije regulisano.

Danas je vrlo teško. Imamo primer devojke koja nema problem da kaže da slika i da to naplaćuje. Da li to spada u najstariji zanat? Uvek je to postojalo i postojaće, ali se sve do skoro krilo. Možda je poštenije izaći javno i reći: "Ja radim to što radim i to može da vam se sviđa ili da vam se ne sviđa", ali šta ćemo sa onim ženama koje glume i kriju.

- Ja sam apsolutno za to da svako sa svojim životom može da radi šta hoće. Imamo jedan jedini život. Možeš ti da budeš moralna vertikala i da poštuješ sve božje zapovesti, ali možeš i da živiš kako ti hoćeš. To je tvoje pravo da raspolažeš svojom mladošću.

I na kraju se sve svodi i u ljubavnim odnosima na interes, a ne vidi se na prvu loptu. Koliko njih se udaju za bogataše koje ne vole i žive neki lažan život. To je jedno licemerje teško, to je isto prostitucija - kaže Jasmina Ana.

Srđan Zelembaba se nadovezao:

- Drugačije je to, jer možda taj muškarac zna da je ona s njim iz koristi, ali je voli i odgovara mu to. Pristao je na to.

