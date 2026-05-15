U Novom naselju u Novom Sadu zabeležen je još jedan slučaj vožnje u kontrasmeru. Na snimku, koji je objavljen na Instagram stranici nsuzivo.rs, vidi se kako beli pikap iz suprotnog smera ulazi u kružni tok kod Somborske rampe, na relaciji iz pravca Veternika ka Novom naselju.

Reč je o još jednom u nizu sličnih incidenata u ovom delu grada, gde se vozila povremeno kreću u pogrešnom smeru i time ugrožavaju bezbednost u saobraćaju.

Podsetimo, nedavno je kod Rume došlo do teške nesreće kada je vozač koji je vozio u kontrasmeru na auto-putu Ruma–Šabac usmrtio četiri osobe.

