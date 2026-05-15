Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Republike Srbije Arno Gujon dočekao je juče delegaciju od 16 privrednika iz Francuske koji će naredna tri dana imati priliku da se upoznaju sa privrednim i poslovnim ambijentom Srbije, kao i sa srpskom kulturom i tradicijom.

Delegaciju koju predvodi predsednik Komisije za međunarodnu saradnju Privredne komore Nica – Azurna obala Kristof Gamon kod Spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu dočekao je direktor Gujon, istakavši tom prilikom značaj istorijskog prijateljstva i savremene saradnje Srbije i Francuske.

„Srpsko-francuske veze sežu u duboku prošlost, ali su i danas veoma aktuelne zahvaljujući razvoju ekonomske saradnje i dobrim političkim odnosima dvojice predsednika Aleksandra Vučića i Emanuela Makrona“, poručio je Gujon.

On je naglasio da je cilj posete da francuskim privrednicima bude predstavljena moderna i dinamična Srbija, kao zemlja otvorena za investicije i nove oblike saradnje.