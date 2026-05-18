Slušaj vest

Dok temperature rastu, a potraga za idealnim mestom za odmor postaje sve intenzivnija, Sokobanja i ovog leta potvrđuje zašto je jedna od omiljenih destinacija u Srbiji. U samom srcu banje nalazi se hotel "Sunce" - moderan kompleks koji spaja prirodu, velnes, porodični odmor i sadržaje prilagođene svim generacijama.

1/4 Vidi galeriju Hotel Sunce u Sokobanji Foto: Hotel sunce

Letnja sezona u hotelu "Sunce" donosi potpuni odmor - od jutarnje kafe s pogledom na Ozren ili Rtanj do večernjeg opuštanja uz bazene i spa-sadržaje. Gostima su na raspolaganju otvoreni i zatvoreni bazeni, velnes i spa centar, sadržaji i animacija za decu, kao i bogata gastronomska ponuda koja kombinuje domaću kuhinju i moderne ukuse.

Poseban akcenat ovog leta stavljen je na porodični odmor i aktivan boravak u prirodi. Sokobanja je poznata po čistom vazduhu i prijatnoj klimi, a hotel "Sunce" svojim gostima omogućava idealnu bazu za istraživanje okolnih izletišta, šetnji i rekreativnih aktivnosti.

- Naš cilj je da gostima pružimo osećaj pravog odmora - da se opuste, provedu kvalitetno vreme s porodicom i napune energijom. Letnja sezona je za nas posebno važna jer tada Sokobanja pokazuje svoju najlepšu stranu - poručuju iz Hotela Sunce.

Tokom leta hotel organizuje i dodatne sadržaje za goste - celodnevnu animaciju za sve generacije, program za najmlađe, tematske večeri, muzički program i posebne velnes ponude. Gostima su dostupni i organizovani izleti do najpoznatijih izletišta u okolini Sokobanje, što boravak čini još sadržajnijim i dinamičnijim. Upravo zbog toga hotel "Sunce" poslednjih godina postaje izbor ne samo gostiju iz Srbije već i turista iz regiona.

Foto: Hotel sunce

Moderni smeštajni kapaciteti, ljubazno osoblje i i prijatna atmosfera izdvajaju hotel "Sunce" kao jedno od najatraktivnijih mesta za letnji odmor u Srbiji. Upravo zbog osećaja topline i gostoprimstva, hotel "Sunce" je mesto kome se gosti uvek rado vraćaju.

Za sve one koji ovog leta žele da pobegnu od gradske gužve, a da se pritom ne odreknu udobnosti i kvalitetnog sadržaja, Sokobanja i hotel "Sunce" predstavljaju kombinaciju odmora, opuštanja i uživanja koju je teško pronaći na jednom mestu.