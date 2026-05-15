U ovom času preko severozapadnih i centralnih predela Srbije premeštaju se oblačni sistemi sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Oni su trenutno najizraženiji iznad Bačke i delova Šumadije i Pomoravlja.

U nastavku poslepodneva pljuskova sa grmljavinom biće i dalje nad ovim predelima, uz tedenciju premeštanja u jugozapadnoj visinskoj struji dalje prema severoistoku.

Lokalnih pljuskova može biti još ponegde.

Kasnije posle podne i uveče pljuskova sa grmljavinom biće širom Srbije. Postojaće uslovi za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

Ovi sistemi premeštaće se u jugozapadnoj visinskoj struji prema severoistoku.

U Srbiji i u subotu vrlo nestabilno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Ponovo će biti grmljavinskih nepogoda sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

Danas i sutra u predelima sa grmljavinskim nepogodama u kratkom vremenskom intervalu može pasti i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Maksimalna temperatura biće u subotu od 16 na severozapadu Srbije do 22 u centralnim i jugoistočnim, u Beogradu oko 20 stepeni.

Danas i sutra očekuje se jugozapadno visinsko strujanje, uz dotok tople vazdušne mase, ali će ponovo stizati i čestice pustinjskog peska iz Sahare, pa se u predelima sa padavinama očekuje prljava kiša, odnosno kiša sa česticama pustinjskog peska iz Sahare.

U nedelju jako zahlađenje i obilnije padavine.

Sledeće sedmice postepeno toplije, ali i dalje nestabilno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom.

