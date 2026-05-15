Kada su posle godina borbe dobili sina, Vanja Kvrgić i njen suprug znali su da je važna još jedna stvar - dom za svoju porodicu! Konkurisali su za državnu subvenciju za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. I nedavno su dobili 18.000 evra bespovratnih sredstava, a sa njima i preko potreban mir i sigurnost.

Ovom paru iz Beograda put do roditeljstva nije bio lak, ali zahvaljujući programu koji finansira vantelesnu oplodnju uspeli su da ostvare najveću želju.

- Borili smo se za potomstvo nekoliko godina i imali smo sreću da uđemo u državni program. To je zaista nešto što olakšava. Znam mnogo žena koje su se godinama borile i sve same finansirale, a to nisu male cifre - priča Vanja za Kurir televiziju.

Nakon što su dobili sina, usledio je novi veliki korak - rešavanje stambenog pitanja. Tada su odlučili da konkurišu za subvenciju, koju dodeljuje Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.

Za ovu meru, koja je uvedena na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Vanja kaže da je mnogo jednostavnija nego što ljudi misle.

- Sve informacije su dostupne. Ja sam za subvenciju čula od drugarice koja je ranije konkurisala i dobila pomoć. Dosta sam se raspitivala, pročitala uredbu i sve je bilo jasno i precizno - objašnjava.

Kako kaže, suprug i ona su od početka znali da zahtev mora da se podnese u roku od godinu dana od rođenja deteta, pa su na vreme počeli da skupljaju dokumentaciju.

- U novembru 2024, malo pre nego što je sin napunio godinu dana, predali smo papire za subvenciju. Kupili smo stan u izgradnji, pa je kod nas procedura bila nešto drugačija jer smo čekali da dokumentacija bude potpuna. U avgustu 2025. dobili smo odobrenje za kredit od banke, a u septembru poslali poslednji papir Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju. Već u oktobru, na prvoj narednoj komisiji, dobili smo subvenciju za stan - priča Vanja.

Njihovoj porodici odobreno je čak 18.000 evra bespovratnih sredstava.

- Ostatak smo uzeli preko kredita i to nam je zaista mnogo značilo, jer je to 18.000 evra manje kredita. Obezbedili smo sebi i detetu krov nad glavom. Ovo je stvarno odlična mera države i pozvala bih sve mame da se prijave. To je nekoliko šetnjica sa detetom da se prikupe papiri i preda dokumentacija, a posle toga čekate komisiju koja zaista ide brzo i lako - kaže ona.

Danas, njihova priča ima i novi, još lepši nastavak.

Nakon godina borbe i vantelesne oplodnje, Vanja je ponovo trudna - ovog puta prirodnim putem.

- Možda je sve došlo kao posledica toga što smo obezbedili dom i konačno se opustili. Valjda se neke stvari dese kada čovek dobije sigurnost, pomoć i podršku. Drugo dete se desilo kada se sve sredilo - iskreno kaže ona.

Za Vanju, medutim, ova pomoć znači pre svega osećaj sigurnosti.

- Država nam je pomogla da dobijemo dete, a onda i da rešimo stambeno pitanje. Ministarstvo za brigu o porodici stvarno i brine o njoj - poručuje Vanja sa osmehom.

Žarić Kovačević: 1.536 porodica dobilo dom

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević kaže za Kurir da su subvencije za kupovinu prve nekretnine za majke jedna od najvažnijih i najkonkretnijih mera podrške porodici koju država danas sprovodi, jer porodicama, pre svega, donosi sigurnost i stabilnost.

- Do sada je pozitivno rešeno 1.536 zahteva, a u ove svrhe uloženo je oko 25 miliona evra. To praktično znači da je isto toliko porodica u Srbiji dobilo priliku da obezbedi svoj dom i sigurniju budućnost za decu. Već u ponedeljak, 18. maja, planirano je održavanje 15. sednice Komisije za dodelu subvencija, odnosno 11. sednice u ovom sazivu i mandatu. Sednice se od jula održavaju redovno, jednom mesečno, jer nam je važno da porodice što brže dobiju podršku države - istakla je ministarka Žarić Kovačević.

Ona je dodala da značaj ove mere potvrđuje i povećanje sredstava u budžetu za 2026. godinu na više od 1,1 milijarde dinara, dok je prošle godine za ove namene bilo opredeljeno 750 miliona dinara.