Slušaj vest

Kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnih vojnika u 72. brigadi za specijalne operacije započeli su selektivnu obuku na poligonima i u kasarni "Vojvoda Živojin Mišić" u Valjevu.

Oni su prethodno uspešno završili osnovnu vojnu obuku sa oružjem, stekli osnovna vojnička znanja i pripremljeni dočekali najvažniji korak u procesu selekcije za prijem u ovu elitnu jedinicu naše vojske. Cilj selektivne obuke je odabir disciplinovanih, visoko motivisanih i psihofizički spremnih kandidata, uz razvoj timskog duha i podizanje njihove osposobljenosti i fizičke spremnosti za obavljanje zadataka u uslovima povećanog psihofizičkog stresa.

2_1778851943.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

U skladu sa programom obuke, koja traje 10 sedmica i sastoji se iz više eliminacionih faza, kandidati, pod budnim okom iskusnih instruktora iz 72. brigade, savlađuju sadržaje iz taktičke, vatrene, fizičke i vojno-stručne obuke. Oni su sada u početnoj fazi obuke, kada je akcenat na izvođenju osnovnih taktičkih radnji na bojištu i fizičkoj pripremi.

Proces obučavanja je koncipiran tako da se aktivnosti svakodnevno usložnjavaju, a zalaganje i osposobljenost kandidata se kontinuirano prate i ocenjuju.

3_1778851943.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Najuspešniji će dobiti priliku da stupe u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz izuzetno stimulativnu zaradu i mogućnost produžetka ugovora o radu. U 72. brigadi za specijalne operacije, oni će se dalje obučavati i usavršavati za realizaciju složenih i psihofizički zahtevnih zadataka, među kojima su izvođenje diverzantskih, protivdiverzantskih, protivpobunjeničkih i protivterorističkih dejstava i prikupljanje obaveštajnih podataka.

Mladići i devojke koji žele da izaberu ovakav karijerni put i koji su spremni da pokažu patriotizam i služe svojoj zemlji kao pripadnici specijalnih jedinica Vojske Srbije, moći će da se prijave na naredne javne konkurse za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu koji će biti raspisani 1. juna ove godine.

Ne propustiteDruštvoPiloti "migova-29" uvežbali presretanje i vazdušnu borbu: Pogledajte kako je izgledala obuka višenamenskih borbenih aviona
Obuka pilota (3).jpg
DruštvoVazduhoplovna vežba srpske i mađarske vojske: Uvežbavali procedure i zajednički rad u slučaju udesa vazduhoplova u pograničnom području - nastavak u četvrtak
2_mls_9535_1778686082.jpg
DruštvoPrva zajednička vojna vežba Srbije i NATO-a kod Bujanovca: Učestvuje oko 600 vojnika, uvežbavaju se operacije podrške miru (FOTO)
1mls_8814_1778585679.jpg
DruštvoCentar ABHO Vojske Srbije nastavlja međunarodnu saradnju: Mađarski vojnici usavršavali procedure zaštite u kontaminiranom okruženju
Obuka pripadnika Mađarske vojske u Centru ABHO