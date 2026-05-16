Na poligonima i u kasarni "Vojvoda Živojin Mišić" u Valjevu: Selektivna obuka kandidata za prijem u specijalne jedinice
Kandidati za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnih vojnika u 72. brigadi za specijalne operacije započeli su selektivnu obuku na poligonima i u kasarni "Vojvoda Živojin Mišić" u Valjevu.
Oni su prethodno uspešno završili osnovnu vojnu obuku sa oružjem, stekli osnovna vojnička znanja i pripremljeni dočekali najvažniji korak u procesu selekcije za prijem u ovu elitnu jedinicu naše vojske. Cilj selektivne obuke je odabir disciplinovanih, visoko motivisanih i psihofizički spremnih kandidata, uz razvoj timskog duha i podizanje njihove osposobljenosti i fizičke spremnosti za obavljanje zadataka u uslovima povećanog psihofizičkog stresa.
U skladu sa programom obuke, koja traje 10 sedmica i sastoji se iz više eliminacionih faza, kandidati, pod budnim okom iskusnih instruktora iz 72. brigade, savlađuju sadržaje iz taktičke, vatrene, fizičke i vojno-stručne obuke. Oni su sada u početnoj fazi obuke, kada je akcenat na izvođenju osnovnih taktičkih radnji na bojištu i fizičkoj pripremi.
Proces obučavanja je koncipiran tako da se aktivnosti svakodnevno usložnjavaju, a zalaganje i osposobljenost kandidata se kontinuirano prate i ocenjuju.
Najuspešniji će dobiti priliku da stupe u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz izuzetno stimulativnu zaradu i mogućnost produžetka ugovora o radu. U 72. brigadi za specijalne operacije, oni će se dalje obučavati i usavršavati za realizaciju složenih i psihofizički zahtevnih zadataka, među kojima su izvođenje diverzantskih, protivdiverzantskih, protivpobunjeničkih i protivterorističkih dejstava i prikupljanje obaveštajnih podataka.
Mladići i devojke koji žele da izaberu ovakav karijerni put i koji su spremni da pokažu patriotizam i služe svojoj zemlji kao pripadnici specijalnih jedinica Vojske Srbije, moći će da se prijave na naredne javne konkurse za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu koji će biti raspisani 1. juna ove godine.