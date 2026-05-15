Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas u Sremskim Karlovcima svečanoj ceremoniji obeležavanja 178. godišnjica Majske skupštine, jednog od najvažnijih događaja u istoriji srpskog naroda na prostoru tadašnje Austrougarske monarhije. 

"Majska skupština posejano je seme slobode, a u 1918. ubran je plod ujedinjenja.

Maj 1848. bio je setva, a novembar 1918. žetva. Iz karlovačke zemlje nije nikla samo politička odluka, niklo je vekovno pravo jednog naroda da ponovo bude svoj na svome.

Živi Srpska Vojvodina!

