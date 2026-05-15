NIN se vraća pod okrilje Politike novine i magazini, izdavačke kuće koja kroz list "Politika" baštini najdužu tradiciju dnevne štampe u Srbiji. Time se simbolično povezuju dva velika novinarska nasleđa - NIN, osnovan 1935. godine, i "Politika", koja izlazi od 1904. godine. Ovaj povratak u matičnu kuću, u kojoj je NIN proveo svoj najduži i najznačajniji period postojanja, biće formalizovan kroz registraciju izdavačkih prava u narednom periodu.

Govoreći o značaju ovog poslovnog poteza, Boban Rajić, vlasnik i direktor kompanije Politika novine i magazini, ističe da je NIN jedan od najvažnijih medijskih i kulturnih brendova u Srbiji.

Boban Rajić Foto: Politika

"Velika je čast što portfoliju Politike dodajemo i brend kao što je NIN - nedeljnik koji je decenijama bio i ostao hroničar vremena i mesto susreta, dijaloga i kulture. NIN ne pripada samo medijskoj industriji, već i istorijskom, kulturnom i novinarskom nasleđu ovog prostora. Želimo da nastavimo da čuvamo te vrednosti, da negujemo značaj i tradiciju NIN-ove nagrade za književnost i da omogućimo da se najstariji nedeljnik na Balkanu dalje razvija kroz štampano i digitalno izdanje", izjavio je Rajić.

Na poziciju novog glavnog i odgovornog urednika NIN-a dolazi Luka Mičeta, ugledni novinar, pisac i publicista. Mičeta, koji je deo svoje karijere gradio upravo kao komentator i urednik u NIN-u tokom devedesetih godina, donosi decenijsko iskustvo iz štampanih medija i vođenja velikih sistema. Tokom karijere bio je dugogodišnji direktor novinske agencije Tanjug (od 2003. godine), autor je preko 20 istorijskih biografija, a javnosti je poznat i kao prvi srpski novinar koji je intervjuisao papu Benedikta XVI. Od 2024. godine autor je i voditelj emisije Sinteza na televiziji Newsmax Balkans.

Luka Mičeta Foto: Newsmax

Postavljajući jasne smernice za budući rad, Luka Mičeta ističe:

"Budućnost NIN-a nije izbor između papira i ekrana, već umešnost da se u oba prostora sačuvaju temeljne vrednosti - kvalitet i poverenje. Štampani format ostaje prostor sporijeg i promišljenog čitanja, dok digitalni mediji omogućavaju brzinu i dijalog sa svetom u realnom vremenu. Vizija je - da u eri digitalne buke i fragmentiranih informacija i često neproverenih narativa, kao i algoritamskih filtera - negujemo simbiozu tradicionalnog i digitalnog pristupa novinarstvu, novinarstvu koje istražuje, kontekstualizuje i čuva ljudsku meru u javnom prostoru. Razvoj NIN-a vidim kroz spoj njegove tradicije i inovacija digitalnog doba. Verujem da budućnost medija neće pripadati najglasnijima, već onima koji uspeju da očuvaju integritet i autentičan odnos prema stvarnosti. I dalje sam ubeđen da dobar tekst ima snagu da oplemeni vreme čitaocu i ostavi trag koji traje duže od dnevne informacije. Zato će kultura, kao i tokom cele istorije NIN-a, ostati jedan od njegovih prioriteta."

Politika novine i magazini d.o.o zahvaljuje dosadašnjem uredniku Aleksandru Timofejevu na profesionalnom radu i ostvarenim rezultatima. Ovim poslovnim potezom, Politika nastavlja da razvija svoje izdavačke aktivnosti u pravcu podrške profesionalnom novinarstvu, prepoznajući značaj NIN-a i prestižne NIN-ove nagrade za medijsku i kulturnu scenu regiona.

