Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu Grgur, čestitao je nedavno Kuriru 23. rođendan i poželeo nam mnogo uspeha. Grgur je pritom rekao da će kao narodni poslanik nastaviti borbu za bolju i pravedniju Srbiju.

-Zalagaću se za ukidanje privatnih izvršitelja, za koje tvrdim da su mnoge porodice dovele na rub egzistencije. Godinama sam slušao patnju naroda. Gledao sam kako ljudi ostaju bez domova, porodice se raspadaju zbog dugova i nepravde. Moja snaga su ljudi koji veruju da Srbija može biti pravednija država. Nastavljam bitku za istinu, socijalnu pravdu, zaštitu porodice, borbu protiv korupcije, preispitivanje rada policijskih službenika i vraćanje dostojanstva običnom čoveku - poručio je Uglješa Grgur koji je prethodne nedelje prisustvovao skupštinskom zasedanju.

Podsetimo, Grgur se kao narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu Grgur već godinama bori kako kaže "protiv odluka izvršitelja da čitave porodice sa decom budu izbačene na ulicu". Grgur se, kako naglašava, "kao narodni poslanik često obraćao po ovom ali i mnogim drugim pitanjima i problemima građana za skupštinskom govornicom: