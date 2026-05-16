U Bodrumu leto ima drugačiji ritam. Bele kuće na padinama, mirne egejske uvale, atmosfera ekskluzivnih barova na plaži i večeri koje se lagano sele od marine do restorana stvaraju onaj prepoznatljiv osećaj odmora sa stilom. Ovde se dani ne žure – počinju uz more, nastavljaju se uz bazene i lagane ručkove na suncu, a završavaju u atmosferi koja je istovremeno opuštena, elegantna i živa.

Torba je jedna od onih uvala koje čuvaju mirniju stranu Bodruma. Dovoljno izdvojena za odmor uz more i privatnost, a opet blizu centra za goste koji žele da tokom letovanja osete energiju poznatog turskog letovališta. Upravo zato ovaj deo Bodruma posebno odgovara putnicima koji traže komfor, lepu plažu i hotelski ambijent u kojem se odmor odvija prirodno, bez žurbe.

U ovoj mirnoj uvali, na sopstvenoj plaži, nalazi se The Plaza Bodrum 5★– hotel koji gostima nudi Premium All Inclusive koncept, raznovrsne sadržaje i veliki izbor smeštajnih jedinica, među kojima se posebno izdvajaju luksuzne vile sa privatnim bazenima. Hotel se nalazi na oko 10 km od centra Bodruma i oko 25 km od aerodroma Milas.

Hotel je otvoren 2014. godine, a poslednji put renoviran 2024. godine. Prostire se na površini od oko 75.000 m² i raspolaže sa ukupno 243 smeštajne jedinice. Gostima su na raspolaganju glavni restoran, sedam à la carte restorana, tri snack restorana, devet barova, dve poslastičarnice, spa centar i fitness centar.

Hotel ima svoju peščano-šljunkovitu plažu dugu oko 300 metara, sa dva doka. Suncobrani, ležaljke i peškiri za plažu dostupni su gostima bez doplate, dok je beach bar gostima na raspolaganju tokom dana.

Smeštajne jedinice moderno su uređene i imaju balkon ili terasu, kupatilo sa tuš-kabinom, fen za kosu, hotelsku kozmetiku, bade mantil i papuče, klima-uređaj, LCD TV, telefon, Wi-Fi internet, mini-bar, sef, ketler i aparat za kafu. Posebno atraktivan izbor predstavljaju vile sa privatnim bazenima, namenjene gostima koji žele više privatnosti i komfora tokom boravka.

Usluga u hotelu je Premium All Inclusive i obuhvata samoposluživanje u glavnom restoranu tokom doručka, kasnog doručka, ručka i večere, kao i „à la carte all day” uslugu u periodu od 23.00 do 07.00 časova. Pored glavnog restorana, gostima su na raspolaganju à la carte restorani sa azijskom, ribljom, italijanskom i libanskom kuhinjom, devet barova, poslastičarnica i nekoliko snack restorana. U koncept su uključeni navedeni obroci u glavnom restoranu, sladoled i poslastice tokom dana u određenim terminima, kao i domaća alkoholna i bezalkoholna pića.

Boravak dodatno upotpunjuju glavni bazen, deluxe bazeni koji obuhvataju tri spojena bazena, zatvoreni spa bazen koji se greje van sezone, dečiji bazen i bazen sa morskom vodom. Gostima su tokom dana dostupni dnevni programi, igraonica, mini bioskop, teretana, pikado, kartaške igre, odbojka na plaži, joga, boćanje i stoni tenis, dok se u sezoni organizuju živa muzika i DJ nastupi. Bioskop na otvorenom dostupan je za odrasle i decu.

Za najmlađe goste predviđeni su dečiji bazen, Leo Kids Club za decu uzrasta od 4 do 12 godina, kreativne radionice, zajedničke igre i igralište. U okviru baby servisa dostupni su baby kit u sobama, kolica i visoka stolica, dok su za stariju decu dostupna i tri tobogana namenjena uzrastu preko 12 godina.

Spa centar nudi šest tretmanskih soba, VIP sobu, saunu, đakuzi, parno kupatilo, hidromasažni tuš i prostor za opuštanje, uz raznovrstan izbor masaža, ozonsku parnu terapiju i tretmane nege tela i kože. Fitness centar, zatvoreni bazen, tursko kupatilo, sauna i parno kupatilo uključeni su u cenu.

The Plaza Bodrum 5★ predstavlja odličan izbor za goste koji žele premijum odmor u mirnijem delu Bodruma, uz privatnu plažu, bogatu gastronomsku ponudu, sadržaje za decu i mogućnost smeštaja u luksuznim vilama sa privatnim bazenima. Uvala Torba, savremen hotelski koncept i Premium All Inclusive usluga čine ovaj hotel dobrim izborom za parove, porodice i goste koji žele komforan odmor uz Egejsko more.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, gde je online rezervaciju moguće obaviti brzo i jednostavno u svega nekoliko koraka putem stranice Moj nalog.