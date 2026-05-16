(MAPE) RHMZ POPALIO ALARME: Crni oblaci se nadvili nad Srbijom, padaće ceo dan, a neće stati ni sutra - u ovim delovima zemlje NEVREME će najjače udariti
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za teritoriju cele Srbije zbog izražene nestabilnosti vremena i jakih grmljavinskih procesa koji se očekuju tokom današnjeg dana i u narednom periodu. Prema najavi meteorologa, drugi deo današnjeg dana doneće naglu promenu vremena, uz lokalno intenzivne pljuskove, grmljavinu i pojavu nepogoda.
Kako se navodi, u pojedinim delovima zemlje očekuje se velika količina padavina u kratkom vremenskom intervalu, uz mogućnost jakog i olujnog vetra u zonama najjačih pljuskova, kao i lokalne pojave grada koji može izazvati štetu na usevima i objektima. RHMZ je najavio da će za najugroženije lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.
U nedelju (17.05.) u oblasti od južnog Banata preko Braničeva, Pomoravlja i planinskih predela istočne Srbije sve do jugoistoka zemlje očekuje se od 20 do 50 mm padavina za 24 h - navodi se na sajtu RHMZ.
Građanima se savetuje dodatni oprez, posebno u popodnevnim i večernjim satima kada se očekuje najizraženija aktivnost olujnih oblaka. Nevreme bi, prema prognozama, moglo da donese i naglo pogoršanje uslova na putevima, uz smanjenu vidljivost i rizik od bujičnih poplava u urbanim sredinama.
Prema trenutnim prognozama i radarskim snimcima, kišni oblaci će se zadržati nad Srbijom tokom većeg dela dana, a nestabilno vreme moglo bi da potraje i tokom narednog, naročito u istočnim i jugoistočnim delovima zemlje, gde se očekuju i najveće količine padavina.
Olujni sistemi biće uglavnom lokalnog karaktera, ali se očekuje da na pojedinim lokacijama u kratkom vremenskom intervalu padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru, što ukazuje na mogućnost naglih i intenzivnih pljuskova.
Tokom sutrašnjeg dana vreme će biti izrazito oblačno i hladno, uz kišu koja će u centralnim, istočnim i severoistočnim delovima Srbije, kao i u Vojvodini i Pomoravlju, povremeno prelaziti u jače i obilnije padavine. U tim regionima prognozira se da bi dnevne količine mogle dostići i do oko 50 litara po kvadratnom metru, što predstavlja skoro mesečni prosek padavina koncentrisan u jednom danu.
Dodatno, očekuje se pojačan do vrlo jak zapadni i severozapadni vetar, koji će dodatno pojačavati osećaj hladnoće i doprineti teškim vremenskim uslovima u većem delu zemlje.
Postepeno razvedravanje moglo bi da se očekuje se tek u noći između nedelje i ponedeljka, kada bi trebalo da dođe do smirivanja atmosferskih prilika i povratka stabilnijeg vremena.
