- Danas se u drugom delu dana očekuju izraženiji grmljavinski procesi koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, jak ili olujni vetar u zoni intenzivnih pljuskova, ponegde i grad. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

U nedelju (17.05.) u oblasti od južnog Banata preko Braničeva, Pomoravlja i planinskih predela istočne Srbije sve do jugoistoka zemlje očekuje se od 20 do 50 mm padavina za 24 h - navodi se na sajtu RHMZ.