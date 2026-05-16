Slušaj vest

Rudar Milan Prvanov (39) iz Zaječara nestao je u subotu, 9. maja i od tada mu se gubi svaki trag. Intenzivna potraga ogromnih razmera je u toku.

- Intenzivno tragamo za nestalim Prvanovom, ali za sada nemamo ništa opipljivo - navodi izvor iz zaječarske policije.

Prema nezvaničnim saznanjima, Milanov mobilni telefon je nađen na Popovoj plaži i to u funkciji.

Njegov nestanak je najpre objavljen na društvenim mrežama, a objavili su prijatelji, komšije, rođaci, kolege.

Jedan od njegovih kolega koji zajedno radi sa njim kao rudar u jami JCHX je rekao:

- Milan radi u jami kao pomoćni rudar. U noćnu smenu, kada mu je bilo radno vreme, nije došao na posao. Ujutru je pronađen njegov napušteni automobil blizu Zaječara, u ataru sela Nikoličevo, baš u blizini Delta Agrara.

Prema rečima ovog prijatelja i kolege, Milan je izuzetno dobar, vredan, pošten čovek. Razveden je, ima maloletnog sina za koga je izuzetno vezan.

- On je zdrav čovek, svake godine imamo lekarski pregled i da od bilo čega boluje ne bi smeo da ide u rudarsku jamu - kaže njegov prijatelj.

Prema nezvaničnim saznanjima, policija je razgovarala sa desetinama Milanovih poznanika, rođaka, kolega, komšija. Došli su do saznanja da Milan ne duguje novac nikom, ni zelenašima, da se ne kocka, da nema poroke zbog koga bi mu život bio ugrožen.

Nezvanično, policija je pretresla Milanov stan i ništa sumnjivo nije pronašla.

Za ovim čovekom traga na desetine ljudi počev od policije, Gorske službe, specijalno obučene Čete za spašavanje rudara, lovci, kolege, prijatelji, rođaci...

Porodica i svi koji ga traže mole sve ljude da ukoliko vide Milana istog momenta pozovu zaječarsku policiju jer i najmanji trag bi bio od velikog značaja.