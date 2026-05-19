Priča o braći Golić ruši sve balkanske tabue i stereotipe o ratu u Bosni i Hercegovini. Dok su drugi bežali, oni su stali rame uz rame sa komšijama Srbima da brane svoje selo.

Iako se jedan zove Izet, a drugi Nebojša i mole se na različit način, njihova bratska veza jača je od svih podela i nepravdi koje je donelo jedno turbulentno vreme.

Izet Golić Foto: YouTube/debeljaca1

Postoje sudbine koje prkose zvaničnoj istoriji, političkim narativima i nepisanim balkanskim pravilima. Jedna od najfascinantnijih priča iz proteklog rata na prostorima Bosne i Hercegovine dolazi iz okoline Rogatice. Glavni akteri su rođena braća, Izet i Himzo Golić, muslimani koji su dobrovoljno obukli uniformu Vojske Republike Srpske i proveli ceo rat u redovima Rogatičke brigade.

Ova dva brata, fakultetski obrazovani ljudi i borci prve kategorije, odrasli su u selu Zakumo kod Rogatice. Kada je 1992. godine izbio krvavi ratni sukob, oni su doneli odluku koja će im zauvek promeniti živote.

Dok je većina muslimana iz njihovog sela u organizovanoj koloni krenula put Sarajeva, Izet i Himzo su to odlučno odbili. Javno i glasno su se ogradili od politike Alije Izetbegovića, poručivši da potiču od srpskog naroda i da neće izdati svoje prijatelje i komšije Srbe.

Nebojša Golić Foto: YouTube/debeljaca1

Himzo postao Nebojša, Izet ostao dosledan korenima

Poštovanje i odanost prema ljudima sa kojima su delili svaki zalogaj na prvoj liniji fronta uticali su na to da Himzo donese radikalnu odluku - prekrstio se, primio pravoslavlje i uzeo ime Nebojša. Njegov brat Izet, s druge strane, iako u potpunosti svestan svojih srpskih korena, odlučio je da ne menja veru i ime.

Izet, koga sugrađani od milošte zovu Izo, ponosno je isticao da sada za brata ima i "pravog Srbina" i nije krio koliko se njime ponosio.

"I on i ja priznajemo samo srpsku naciju. Bio sam i ostao Jugosloven i time isključujem svako poređenje sa Bošnjacima", rekao je jednom Izet Golić, a preneo nportal.novosti.rs.

Ratko Mladić mu držao lekciju zbog kokarde

Ratna svakodnevica donosila je i neverovatne anegdote. Izet je na vojničkoj kapi s ponosom nosio kokardu, što je u jednom trenutku privuklo pažnju samog generala Ratka Mladića. Susret sa komandantom VRS ostao mu je duboko urezan u sećanje.

Mladić mu je, videvši kokardu, očitao pravu vojničku lekciju o tome kako mora da izgleda primerni srpski borac. Kada mu je Izet rekao kako se zove, general je naredio da se odmah obrije i da na kapu stavi zvanicnu trobojku, kako mu ne bi "kvario vojsku". Izet je tada upoznao generala i sa bratom Himzom, koji je, za razliku od njega, bio obucen potpuno po meri i ukusu strogog generala.

Koliko je Izet bio cenjen i poštovan, govori i podatak da je posle rata čak dva puta putovao u Hag, gde je bio svedok odbrane na suđenju Radovanu Karadžiću. Kroz smeh je tada pričao kako ga čudi što ga i Mladić nije pozvao da svedoči u njegovu korist.

Nhov ratni komandant i vlasnik restorana, Radivoje Planojević, za braću je imao samo reči divljenja. Istakao je da se takvi ljudi, koji spajaju vrhunsko obrazovanje i neviđenu ljudskost, retko sreću u svetu.

"Stupili su u moju četu i zajedno smo proveli ceo rat, u dobru i zlu", ponosno je isticao Planojević.