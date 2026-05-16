Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević objašnjava za Kurir da se Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) neretko pogrešno dovodi u vezu sa Zakonom o alimentacionom fondu.

- Zakon o alimentacionom fondu predstavlja obavezu za nas da pružimo apsolutnu porodičnu pravnu zaštitu svakom detetu u Srbiji na taj način što ćemo uplatiti alimentaciju koju dete ne dobija od roditelja koji je određen za plaćanje alimentacije. ZIO, s druge strane, uređuje način izvršenja kada se radi o tome na koji način će se jedan izvršni poverilac naplatiti od izvršnog dužnika, da li će to biti popis i procena pokretnih stvari ili prodaja nepokretnosti.