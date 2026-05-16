Roditelji koji ne plaćaju alimentaciju mogu ostati bez kola, mašina i stana! Čak 200.000 ljudi zakida decu, evo kome će policija oduzimati vozila!
U Srbiji čak oko 200.000 roditelja ne plaća alimentaciju za svoju decu, ali malo ko zna da zbog izbegavanja ove zakonske obaveze njihova vozila, poljoprivredne mašine, pa čak i nekretnine mogu završiti na - dobošu!
Uvođenjem Alimentacionog fonda, roditelji koji svesno ignorišu sudske presude i ostavljaju decu bez izdržavanja, našli su se na udaru najstrožeg mehanizma prinudne naplate.
Sistem je sada postavljen tako da dete ne sme da čeka. Onog trenutka kada država preko Fonda isplati zaostali novac detetu, ona preuzima ulogu poverioca. Tada dug roditelja više nije samo privatna stvar - privatni problem između bivših partnera - već dug prema državi, koji javni izvršitelji naplaćuju po zakonu.
Pravo na sredstva iz Alimentacionog fonda do sada je ostvarilo 771 dete, a država je za te namene već izdvojila više od 33 miliona dinara. Zakonom o budžetu za rad Alimentacionog fonda ove godine opredeljeno je čak 100 miliona dinara.
Prema rečima javnog izvršitelja Filipa Stankovića, da bi dete ostvarilo pravo na sredstva iz Alimentacionog fonda, potrebno je da roditelj ili staratelj, ukoliko drugi roditelj ne plaća alimentaciju određenu sudskom presudom, podnese sudu predlog za izvršenje.
- Nakon što sud donese rešenje, javni izvršitelj pokreće postupak naplate dospele alimentacije. Rešenje se dostavlja roditelju koji ne plaća alimentaciju i ukoliko dug ne bude izmiren u roku od dva meseca, može se pokrenuti postupak za isplatu sredstava iz Alimentacionog fonda. Kada dobijemo rešenje o izvršenju, kao i u drugim postupcima, radimo proveru imovine dužnika - da li je zaposlen, prima li penziju, ima li novca na računima, vozila, nekretnine ili drugu imovinu. Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) dozvoljava raspisivanje potrage za motornim vozilom, što praktično znači da dužnik ne može da ga proda niti da raspolaže njime, a policija može da mu ga oduzme na ulici kada ga pronađe. I to uopšte nije redak slucaj - navodi Stanković.
Ukoliko izvršitelji u roku od dva meseca ne uspeju da započnu naplatu, o tome obaveštavaju drugog roditelja, koji potom odlučuje da li želi da se dug naplati preko Alimentacionog fonda.
- Ukoliko pristane, sredstva za izdržavanje država će se obezbediti iz Alimentacionog fonda. Isplaćena sredstva država će naplatiti od izvršnog dužnika i to pravo države ne zastareva. Država će u istom ili u novom postupku proveriti imovinu dužnika i naplatiti svoja potraživanja - objašnjava Stanković i dodaje da se u svakom slučaju vodi računa o principu srazmere, pa se, kako kaže, "stan neće prodavati zbog duga od 15.000 dinara".
O alimentacionom fondu
- Sredstva za finansiranje alimentacionog fonda se obezbeduju iz budžeta, od donacija i drugih prihoda u skladu sa zakonom
- Pravo na privremeno izdržavanje iz alimentacionog fonda može da ostvari dete koje je državljanin Srbije i ima status izvršnog poverioca
- Srbija ima pravo na povraćaj sredstava od izvršnog dužnika isplaćenih iz alimentacionog fonda, sa kamatom na isplaćeni iznos
- U slučaju smrti dužnika izdržavanja, za ispunjenje potraživanja Srbije odgovaraju njegovi naslednici do visine vrednosti nasleđene imovine
- Za upravljanje alimentacionim fondom zaduženo je Ministarstvo za brigu o porodicu i demografiju
- Najviši iznos koji dete može mesečno da dobija iz Alimentacionog fonda sada je blizu 28.000 dinara.
Jovana Ružićić iz Centra za mame kaže za Kurir da je njihovo istraživanje pokazalo da čak 44,5 odsto očeva plaća ne alimentaciju, dok svega četvrtina to radi redovno. Posebno zabrinjava podatak da su bivši partneri u čak 43,2 odsto slučajeva umanjili ili prikrili deo prihoda prilikom određivanja visine alimentacije.
- Posledice su višetsruke - od finansijskih, jer dete sa jednom platom ne može nastaviti da živi istim standardom, do psiholoških. Vrlo često uz neplaćanje alimentacije ide i gubitak kontakta sa ocem. Istraživanje je pokazalo da čak 25, 8 odsto očeva uopšte ne viđa svoju decu - upozorava Ružičićeva i dodaje da je alimentacija, nažalost, nekim roditeljima način obračuna sa bivšim partnerom, dok najveću cenu takvog ponašanja plaćaju upravo deca.
Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević objašnjava za Kurir da se Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) neretko pogrešno dovodi u vezu sa Zakonom o alimentacionom fondu.
- Zakon o alimentacionom fondu predstavlja obavezu za nas da pružimo apsolutnu porodičnu pravnu zaštitu svakom detetu u Srbiji na taj način što ćemo uplatiti alimentaciju koju dete ne dobija od roditelja koji je određen za plaćanje alimentacije. ZIO, s druge strane, uređuje način izvršenja kada se radi o tome na koji način će se jedan izvršni poverilac naplatiti od izvršnog dužnika, da li će to biti popis i procena pokretnih stvari ili prodaja nepokretnosti.