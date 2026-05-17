U Srbiji će danas biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme sa kišom, dok meteorolozi upozoravaju da se tokom dana očekuju obilnije padavine u pojedinim delovima zemlje. Prema najnovijoj prognozi, više kiše pašće u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, dok se krajem dana očekuje postepeni prestanak padavina i slabljenje oblačnosti.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) navodi da će duvati umeren i jak severozapadni vetar, ponegde sa udarima olujne jačine, a na visokim planinama južne Srbije moguć je i sneg. Jutarnja temperatura kretaće se od 7 do 12 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 12 do 16 stepeni, što je znatno ispod proseka za sredinu maja.

I u Beogradu će danas biti oblačno sa kišom, vetrovito i svežije nego prethodnih dana. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, dok će temperatura tokom dana biti oko 13 stepeni. Prestanak padavina očekuje se tek u večernjim satima.

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da se nad Balkanom i dalje zadržava Đenovski ciklon, koji sa sobom donosi pljuskove, grmljavinu i nestabilno vreme. Kako je objasnio, najviše padavina očekuje se upravo tokom noći između subote i nedelje i danas tokom dana, posebno na području Vojvodine i Beograda.

Nedeljko Todorović, meteorolog

Prema njegovim rečima, od ponedeljka i utorka uslediće delimično razvedravanje i blagi porast temperature, ali će vreme do kraja maja ostati promenljivo, uz povremenu kišu i smenu sunčanih i oblačnih intervala. Dnevne temperature uglavnom će se kretati između 22 i 25 stepeni, što je, kako kaže, uobičajeno za ovo doba godine.

Meteorolozi najavljuju da će od sredine naredne sedmice ponovo biti uslova za lokalne pljuskove i grmljavinu, uz pojačan severni vetar, dok bi na istoku Srbije temperatura mogla da dostigne i 25 stepeni.