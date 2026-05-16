Goran Karadžić oštro je reagovao na komentare i pretnje upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. Na svojoj Facebook stranici napisao je status u kojem je kritikovao one koji, kako tvrdi, ugrožavaju stabilnost države i prete njenim zvaničnicima.

- Na sve što smo čuli od "ekstremno hrabrih" tastatura mafijaščića u emisiji "Hit tvit", u kojoj je gostovao, pored sjajnih mladih ljudi - studenata, odličnog profesora i predsednik naše države, gde su upućene pretnje i njegovoj celoj porodici, i prijateljima, ali i direktno njemu, reći ću kratko i jasno, al' na našem najlepšem, živopisnom srpskom jeziku: svi ste vi psihološki upadljive osobe, (čitaj srpski) ludaci, ali i obična fukara iliti šljam, ološ, bagra... - napisao je Karadžić.

Posebno se osvrnuo na Marka Vidojkovića kome je uputio direktne kritike:

- A tebi, Markiću Vidojkoviću, jedini trag, koji si i koji ćeš ostavljati, je trag koji smrdi nečovještvom!

Karadžić je naglasio da smatra kako ljudi koji prete predsedniku i njegovoj porodici ne bi imali hrabrosti da se suoče s njima u stvarnom životu.