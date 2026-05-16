Društvo
Umro karikaturista Predrag Koraksić Koraks
Slušaj vest
Karikaturista i jedan od osnivača NUNS-a Predrag Koraksić Koraks preminuo je danas u 92. godini, saopštilo je Nezavisno udruženj novinara Srbije (NUNS).
Tokom karijere imao je više od 40 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu i bio dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, uključujući francuski orden Legije časti.
Zbog svog doprinosa profesiji, NUNS mu je 2021. godine, povodom njegovog 88. rođendana, dodelio status počasnog člana.
Reaguj
Komentariši