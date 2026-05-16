Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je ugovore sa devet pokrajinskih saveza osoba sa invaliditetom, čime je nastavljen kontinuitet podrške i unapređenja uslova za njihov rad i delovanje u AP Vojvodini.

- Potpisali smo ugovore sa 9 pokrajinskih saveza osoba sa invaliditetom i time nastavili da gradimo društvo u kojem niko nije nevidljiv i zaboravljen.

Za podršku savezima u AP Vojvodini izdvojeno je skoro 74 miliona dinara, što je za 21% više nego prošle godine, dok je ukupna podrška Ministarstva ove godine dostigla rekordnih 500 miliona dinara.

Razgovori sa ljudima koji se svakodnevno bore za dostojanstven život osoba sa invaliditetom podsetnik su da naš posao nisu brojke, već ljudi. Zato želimo Srbiju bez barijera — zemlju u kojoj su pristupačnost, poštovanje i jednake šanse pravo svih.

Hvala svim savezima i udruženjima na poverenju, posvećenosti i snazi koju pokazuju svakog dana. Nastavljamo zajedno - napisala je ministarka.