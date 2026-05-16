Mnogi vozači još uvek nisu sigurni kako da reaguju kada naiđu na semafor na kome je upaljeno zeleno svetlo, a pored njega se nalazi znak "stop". Ako napravite prekršaj, recimo u Grčkoj, to će vas skupo koštati, ne samo novčano, već i privremenim oduzimanjem dozvole.

Naime, prisustvo i semafora i znaka "stop", kada su jedno pored drugog, na raskrsnici jedna je od zbunjujućih situacija sa kojima se vozač može susresti na putu.

Kada je upaljeno, zeleno svetlo na semaforu dozvoljava vozaču prolaz (pod uslovom da je raskrsnica slobodna i da se time ne ugrožava bezbednost saobraćaja), a nasuprot tome znak "stop" zahteva obavezno i potpuno zaustavljanje ispred raskrsnice kako bi vozač proverio saobraćaj na putu sa prvenstvom prolaza i, po potrebi, propustio druga vozila.

Logično se postavlja pitanje koji saobraćajni znak je stariji kada ova dva elementa postoje na istom mestu? Da li je to zeleno svetlo koje dozvoljava prolaz ili znak "stop" koji zahteva bespogovorno zaustavljanje?

Šta kaže zakon

Odgovor na ova pitanja leži u hijerarhiji saobraćajnih znakova (što propisuju međunarodni zakoni o saobraćaju), gde se jasno navodi da svetlosni saobraćajni znakovi (semafori) imaju prednost u odnosu na znakove prvenstva prolaza, piše na grčkom sajtu Carandmotor.

Jednostavno rečeno, kada naiđemo na upaljeno zeleno svetlo na semaforu pored kojeg stoji znak "stop", nastavljamo kretanje bez zaustavljanja.

Zanimljivo je da, na primer, Zakon o bezbednosti saobraćaja Grčke predviđa da ukoliko vozač ne poštuje semafor, pravdajući se time da je postupio po znaku "stop", rizikuje kaznu od 350 evra i oduzimanje vozačke dozvole na 20 dana.

Grčka policija piše kazne i oduzima vozačku dozvolu za vožnju u alkoholisanom stanju Foto: Shutterstock

Koja je svrha znaka "stop" pored semafora

Mnogi će se s pravom zapitati zašto uopšte postavljati znak "stop" pored semafora ako semafor uvek ima prednost? Razlozi za to su praktične prirode.

Naime, postoje situacije kada semafori iz nekog razloga ne rade ili budu isključeni, na primer kad je u pitanju kvar ili nestanak struje jer ostaju bez napajanja. U tom slučaju, znak "stop" postaje aktivan i upozorava vozače da maksimalno oprezno priđu raskrsnici i propuste vozila koja su na putu sa prvenstvom prolaza.

Takođe, kad je reč o noćnom režimu rada semafora, nakon ponoći mnogi semafori prelaze u režim trepćućeg žutog svetla. Tada semafor više ne reguliše prvenstvo prolaza, već se saobraćaj odvija prema postavljenim znakovima - u ovom slučaju prema znaku "stop".

Nikada ne treba zaboraviti ni vrhovnu hijerarhiju u saobraćaju. Kada je na raskrsnici prisutan saobraćajni policajac, njegove naredbe i znaci imaju prednost i nad semaforom i nad saobraćajnim znakovima, piše na grčkom sajtu Carandmotor.