Poznati beogradski advokat i maratonac Vučić Šćepanović nije zaboravio ni ovaj, 23. Kurirov rođendan. Kao i ranijih godina, Šcepanović nam je čestitao sa maratonske staze u majici Kurira, ovog puta sa čuvenog Kineskog zida.

- Čestitao sam našem Kuriru 23. rođendan iz Kine sa Velikog kineskog zida. Sve je u znaku 23 — vaš rođendan, moj 23. maraton i 23. po redu maraton na Velikom zidu… Trasa maratona ide po zidu i oko njega. Staza je veoma zahtevna kako

na zidu gde maratonce čeka 5.000 stepenika, tako i po brdima okolo - rekao je Šćepanović.

Sa Kurirom sve je lakše

- Kažu da je jedan od najtežih maratona. I ja kažem najteži, ali zajedno sa Kurirom sve je lakše. Proverio sam i organizatori su mi rekli da sam prvi maratonac iz Srbije koje je istrčao maraton na Velikom zidu. Samo da podsetim, prvi sam u Srbiji a možda i šire istrčao šest najvećih maratona — Tokio, Boston, London, Berlin, Čikago, Njujork i sedmi Sidnej, sve sa Kurirom. Naravno, dobitna kombinacija se ne menja, već svakim istrčanim maratonom više vredi - poručuje naš sagovornik.

Ponosni smo na Vas

Redakcija Kurira čestitala je našem odvažnom Vučiću Šćepanoviću na još jednom podvigu i velikom uspehu.

- Počastvovani smo što već godinama postižete sjajne uspehe i obarate rekorde širom planete u majici Kurira i na najbolji mogući način prestavljate naš medij ali i našu zemlju. Ponosni smo na Vas i zahvalni što naše ime nosite na grudima i osvajate svet - rekao je Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.