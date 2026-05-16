Slušaj vest

Kao što su građani mogli i da vide, jaka kiša večeras pada u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim delovima Srbije, u Pomoravlju, Podunavlju i u delovima Šumadije.

Kiša je praćena i pljuskovima, a najintenzivija je u Bačkoj, gde ima i grmljavine. Kiše i pljuskova večeras ima i u Beogradu.

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije je suvo.

Trenutne temperature u većini predela kreću se od 8 do 14 stepeni, u Beogradu je 12. Zlatibor meri 7, Sjenica 6, a Kopaonik 1°C.

Foto: Printscreen/ZoomEarth

Naše područje pod uticajem je ciklona, čiji se centar premešta preko našeg područja, odnosno preko Vojvodine ka Karpatima.

Padavine će se intenzivirati tokom noći i do jutra biće veoma obilne u Vojvodini, u zapadnim, centralnim i istočnim delovima Srbije, u Beogradu, Pomoravlju, Podunavlju i u Braničevskom okrugu.

U ovim predelima očekuje se da padne i do 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više od 50 litara, što su veoma obilne količine, a koje ponegde u proseku padnu i za mesec dana.

Foto: Printscreen/ZoomEarth

Vreme u nedelju

U nedelju će biti oblačno i veoma hladno sa kišom, uz obilnije pljuskove u centralnim, istočnim i severoistočnim delovima Srbije, u Vojvodini i u Pomoravlju.

Duvaće vrlo jak zapadni i severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 12 do 16 stepeni, u Beogradu veći deo dana oko 12-13 stepeni.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za sredinu maja od 21 do 24, one će do subote biti u granicama prosečnih vrednosti, a u nedelju na pojedinim lokacijama za više od 10 stepeni ispod napomenutog proseka.

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.