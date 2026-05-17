Saobraćaj u Srbiji danas će se obavljati po mokrim kolovozima i uz slabiju vidljivost, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Pljuskovi utiču i na pojavu bujičnih voda od kojih se na putu stvaraju nanosi zemlje. AMSS upozorava na opasnost od odrona kroz useke i klisure.

U popodnevnim satima, zbog završetka vikenda, očekuje se pojačan saobraćaj. Mogući su česti zastoji i vanredni prekidi.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila.

Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko tri sata, a na Šidu dva.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Kurir.rs./Beta

