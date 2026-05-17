Oprez zbog pljuskova, mokrih kolovoza i bujičnih voda: AMSS upozorava vozača
Saobraćaj u Srbiji danas će se obavljati po mokrim kolovozima i uz slabiju vidljivost, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Pljuskovi utiču i na pojavu bujičnih voda od kojih se na putu stvaraju nanosi zemlje. AMSS upozorava na opasnost od odrona kroz useke i klisure.
U popodnevnim satima, zbog završetka vikenda, očekuje se pojačan saobraćaj. Mogući su česti zastoji i vanredni prekidi.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila.
Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko tri sata, a na Šidu dva.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.
Kurir.rs./Beta
