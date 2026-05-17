Novosađanin (29), koji je nestao na Đurđevdan oko 11 sati na Ribarskom ostrvu, kada je otišao na posao, pronađen je živ, potvrdila je njegova supruga.

- Juče sam ponovo pretraživala Ribarsko ostrvo i pas je našao njegovu majicu. Trebalo je da idem u policiju u 10 sati, ali su me onda zvali jutros u sedam i rekli mi da ne treba da dolazim jer je moj suprug u policiji i da daje izjavu, pa da će da dođe kući - kaže ona.

Kako je rekla, njen suprug je nešto pre osam sati stigao kući i dobro je.

- Život mi je skraćen za 10 godina... On je dobro, samo da je živ i zdrav, sve drugo je manje bitno. Želela bih da se zahvalim svima koji su pisali o njegovom nestanku i delili informaciju - dodaje.

Kako je istakla, sutra će kontaktirati i Registar nestalih lica Srbije, kom je takođe prijavila nestanak supruga, kako bi njegovo ime iz njega bilo obrisano.