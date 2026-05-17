Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Putevi Srbije su najavili da će se od danas u 19 časova do petka 22. maja izvoditi radovi na rehabilitaciji deonice državnog puta prvog A reda broj 1, petlja Nova Pazova - petlja Batajnica, u smeru Novi Sad-Beograd.

Tokom izvođenja radova,za saobraćaj će biti zatvorene vozna i preticajna traka desne kolovozne trake, smera Novi Sad - Beograd, Blic prenosi pisanje Tanjuga.

Saobraćaj će se u smeru ka Beogradu odvijati zaustavnom saobraćajnom trakom i preticajnom trakom suprotnog smera.

Saobraćaj u smeru ka Novom Sadu će se odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.

Petlje Nova Pazova i Novi Banovci biće u funkciji u oba smera. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.