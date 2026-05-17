Krompir je namirnica koju ne primećujemo dok je dobra – a ovih dana ga primećujemo baš zato što nije onakav kakav očekujemo. 

Stari krompir nestaje, klija i brzo propada. Mladi je stigao samo delimično, ali tvrd je i često bez ukusa na koji smo navikli. Šta se dešava sa ovom namirnicom i kakva nas sezona očekuje? Na šta da obratimo pažnju kada kupujemo krompir?

Docent na Katedri za povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Đorđe Vojnović kaže za RTS da je maj poslednjih godina delimično kritičan za krompir.

"Razlog je što smo prošle imali suše u letnjem preriodu, posebno u periodu kad je krompir formirao prinos. Uticala je i na sam kvalitet i imali smo situaciju da smo ga uneli u skladišta. Koliko god da je dobro skladište, uslovi ne mogu popraviti kvalitet i zato je ranije potrošen prošlogodišnji rod i uklonjen iz skladišta jer je naglo počeo da gubi kvalitet", objasnio je Đorđe Vojnović.

Foto: RTS

Navodi i da sada ima mladog krompira na tržištu, ali da je on potrošačima neobičnog ukusa jer je reč o krompiru koji se proizvodi u plastenicima tunelskog tipa.

Od 20. maja do polovine jula trebalo bi da se na tržištu nađe i mladi krompir sa otvorenog polja, pokrivenog agrotekstilom.

"Osetićemo da taj sa otvorenog polja ima bolji ukus. Krompir iz plastenika tunelskog tipa ima drugačiji odnos suve materije i vode, odnosno ima više vode zbog čega je vodenastiji", objašnjava Vojnović.

Ističe da je svaki krompir koji se nađe na tržištu dobrog kvaliteta i da je definisan pravilnikom.

Šta kupac treba da gleda kod starog a šta kod mladog krompira 

Kada ga kupujete izbegavajte krtole koje imaju smežuranu potkožicu i koje su proklijale, a kod mladih krompira pazite da su krtole neoštećene i da imaju formiranu kožicu koja se lako skida prilikom dodira.

