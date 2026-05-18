"Meni su mama i tata umrli" Mali Stefi je rasplakao Srbiju, a pogledajte ga kako sada izgleda: Dobio poklon, pa se oglasio na mrežama moćnom porukom VIDEO
Skoro cela Srbija se seća devetogodišnjeg dečaka Stefana Redžepija iz sela Belanovce kod Leskovca, koji je prošlog februara rasplakao mnoge građane svojom pričom o teškom detinjstvu i životu u siromaštvu nakon što su mu mama i tata umrli, a on ostao da živi u staroj trošnoj kući sa svojim dekom Dragomirom Stankovićem.
Poznati humanitarac iz Vranja Marko Nikolić je posetio njih dvojicu pre više od godinu dana i objavio potresnu priču o uslovima u kojima su deka i unuk živeli. Iako se Dragomir trudio da priušti sve svom Stefiju, to nije bilo dovoljno za detinjstvo kakvo zaslužuje svako dete.
Živeli su u jednoj sobici bez kupatila, kupali se u limenom koritu i grejali vodu na šporetu. A Stefi je tada imao samo jednu želju - da ima svoju sobu i kupatilo.
Vredno dete
- Meni su mama i tata umrli - kazao je tada dečak kroz suze, dok je pokazivao s dekom sobicu gde žive. On je vredan dečak i dobar đak koji je radio sve oko kuće, hranio živinu, kozu, kucu, macu i guske koje su čuvali.
Humaniatarc je brzo pokrenuo akciju pomoći za ovu porodicu, Srbija se ujedinila i brzo je sakupljen novac da im se izgradi kuća. Dečak je s dekom novu godinu dočekao u novom domu i sreću nije krio.
Kurir ih je tada posetio i sve o tome možete pročitati na OVOM LINKU.
Pored toga Nikolić mu je obezbedio novu garderobu, a obećao je i da će dobiti poklon ako nastavi da bude dobar đak. Pošto je mališan održao obećanje, humanitarac Marko je sada ponovo posetio Stefija i na poklon mu doneo 100 evra.
Obećano - ispunjeno
Ne krijući sreću mali dečak se oglasio na Nikolićevom Instagram profilu gde se zahvalio i poslao poruku koja je dirnula mnoge.
- Danas sam obišao našeg malog Stefija. Dogovorili smo se ako bude baš, baš dobar, stiže poklon. I bio je. I dobio je poklon. A ako nastavi ovako biće ih još, nadam se. Ali znate šta je najvažnije? Nije poklon. To je taj osmeh. Ta sreća u očima deteta koja ne može da se odglumi. E, to nema cenu. I da znate, drugari mi ne gradimo samo kuće i ne renoviramo zidove. Mi gradimo živote, jer kada vidiš jedno dete ovako srećno znaš da si uradio pravu stvar - napisao je Nikolić u video-snimku gde je dečak pokazao i koliko je porastao:
- Da smo živi i zdravi 100 godina - kazao je Stefi!