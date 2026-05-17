Slušaj vest

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Republike Srbije Arno Gujon susreo se sa televizijskom ekipom ruske televizije „Moja planeta“, koja uz podršku Kancelarije boravi u Srbiji, gde snima emisiju posvećenu starim srpskim zanatima, načinu života i tradiciji srpskih domaćinstava.

Foto: kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju

Televizijska ekipa snimaće u Beogradu i Zlatiborskom okrugu, a cilj emisije je da gledaocima približi jedinstveni identitet, kulturu i tradiciju Srbije, kao i da predstavi zanimljiva mesta i ljude koji čuvaju stare zanate od zaborava.

Foto: kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju

„U svetu koji sve više teži jednoobraznosti, očuvanje identiteta i autentičnosti predstavlja značajnu vrednost. Upravo su tradicija, kultura, stari zanati i način života ono što narode čini prepoznatljivim i jedinstvenim. Srbija ima bogato nasleđe koje treba da čuvamo, ali i da ga predstavljamo svetu, jer upravo ono što je naše i nama svojstveno može privući pažnju drugih“, poručio je Arno Gujon.

Foto: kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju

Stari zanati ne predstavljaju samo način proizvodnje u prošlosti, već su deo kulturnog nasleđa Srbije i svedočanstvo o životu, običajima, tradiciji i kulturi srpskog naroda.