Čačak - U lepom i pitomom kablarskom selu živi najbogatija žena tog kraja, ali ne po imanju ili novcu već po tome da baka Milanka Petrović koja sitno broji do svog 100. rođendanaima ogromnu porodicu koja broji približno toliko i članova. Ona i suprug izrodili su četiri kćerke, a porodično stablo dalje se granalo pa je tako baka Milanka dočekala i osmoro unučadi, četrnaestoro praunučadi, dvanaestoro čukununučadi...

- Važno je da je čovek vredan i radan. Ja sam do prošle godine i kopala, i ako mi se smuči, padnem, ustanem i nastavljam dalje. Važno je i da čovek ima mir u glavi. Ja sam se kroy čitav život trudila da se ni sa kim ne svađam, nego da sa svima budem dobro. Ni decu nisam tukla, rekla je baka Milanka za RINU.

Iako je zakoračila u stotu godinu, baka Milanka i dalje pamti svaki važan trenutak svog života, a posebno je ponosna na porodicu koja danas broji skoro 100 članova.

- Imam unuke, praunuke, pa čak i bele pčele. Neke još nisam upoznala, ali će doći na obetinu, kroz osmeh priča baka.

Najveći oslonac su joj kćerke koje se smenjuju u brizi o majci i svakodnevno vode računa o njenim potrebama.

- Naša baka je duhovita, voli da joj neko dođe u goste, da se razonodi i popriča. Na smenu pazimo našu majku, radimo šta ko može i šta zna, ali je i slušamo, pričaju njene ćerke.

Povodom Nedelje Crveni krst Srbije, ekipa Crveni krst Čačak posetila je jednu od najstarijih meštanki kablarskog kraja, potvrđujući još jednom da starijima najviše znače pažnja, razgovor i ljudskost. Vedrog duha i sa osmehom na licu baka Milanka dočekala je goste, a omiljena crvena muškatla, koju su joj poklonili predstavnici Crvenog krsta, dodatno joj je ulepšala dan. Iz Crvenog krsta ističu da su ovakve posete važne, posebno za starije ljude koji žive u udaljenim seoskim domaćinstvima.

- Ovo je divan primer kako o skoro stogodišnjoj baki Milanki brine porodica. O njoj brinu četiri ćerke i možemo slobodno reći da je ona možda i najbogatija žena u Čačku, jer njena porodica broji 100 članova - rekla je Nataša Cvijović, sekretar Crvenog krsta Čačak.

Priča iz ovog kablarskog sela pokazuje da se tajna dugovečnosti možda ne krije samo u godinama, već u ljubavi porodice, radu, pažnji i osmehu koji traje čitav vek.