Penzionerka (74) iz Beograda nedavno je kupila parni usisivač vredan 3.000 evra, ali način na koji je transakcija obavljena izazvao je sumnju u prevaru. Prodavac je, prema svedočenju unuka, sa njom navodno otišao u banku koja nije njena matična i pomogao joj da podigne kredit za uređaj, uz godišnju kamatu od 13 odsto, dok baka, kako tvrdi porodica, nije videla novac koji je zapravo uzet.

Objavu unuka sa Redita o navodnoj prevari prenosimo u celosti:

- Prevarili su mi babu za usisivač od 3.000 evra! Danas su mi babu prevarili za usisivač koji košta 3.000 evra. Babi je prodavac pokazivao taj usisivač u njenom stanu. Stan je u starogradnji i nije u nekom stanju tako da je mogao sa vidi da baba nema pare za to. Baba je mislila da je usisivač 13.000 što i jeste, ali 13.000 mesečno četiri godine - navodi se u objavi i dodaje:

- Taj prodavac je babu vodio u banku koju je on rekao da treba da idu, nije banka gde baba prima penziju, (ima 30.000 penziju i još možda 100 evra deviznu penziju). Tamo je on sa njom čekao da podigne kredit i pare je on uzeo, baba nije ni videla te pare od kredita. Znači on je uzeo pare sa tog šanka, bar tako baba kaže, sad pitanje da li je istina, ne znam ko je to odobrio u banci. Videli da je sa nekim čovekom čekala i nisu ništa rekli i lupili kamatu 13 posto godišnje, što je nenormalno. Zanima me koje su opcije da se vrati taj usisivač firmi jer nije otvoren - navodi se u objavi koja je izazvala lavinu reakcija i komentara.

Jedan korisnik je savetovao da se usisivač vrati firmi zajedno sa računom, pozivajući se na Zakon o zaštiti potrošača, koji omogućava vraćanje kupljene robe u roku od 14 dana ako je kupljena van poslovnih prostorija.

Drugi je upozorio da kupovina "uživo" može biti komplikovanija jer zakon smatra da je kupac imao mogućnost da vidi proizvod pre kupovine, ali da bi inicijativa i povrat uređaja ipak mogla obeshrabriti nepoštene prodavce.