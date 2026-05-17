Iako je zvanično zakonom zabranjen za sve ispod 18 godina - mnoge devojčice u Srbiji i dalje odlaze u solarijum da prže kožu kako bi za malu i veliku maturu postigle preplanuli bronzani ten i dobile podlogu za more!

Minut sunčanja u ovim salonima lepote, koji košta od 50 do 70 dinara, za neke je postao ritual, uprkos upozorenjima stručnjaka o ozbiljnim rizicima po zdravlje. Ne shvataju da čak i kratka izloženost UV zračenju može izazvati opekotine, ubrzano starenje kože i povećan rizik od raka kože!

Pravilnik o posebnim sanitarnim uslovima, donet 2019. godine, jasno upozorava da izlaganje kože i vidljivih sluznica UV zračenju u solarijumima može ozbiljno narušiti zdravlje.

Dr Nevenka Dokmanović, specijalista dermatologije, naglašava da osobe mlađe od 18 godina u našoj zemlji po zakonu i pravilnicima ne bi smele da koriste solarijum, kao i da se to proverava.

Opasnosti od solarijuma su velike Foto: Shutterstock

- Solarijum kao uređaj ima lampe koje emituju UVA zračenje, koje prodire direktno u kožu, dok je spektar svetlosnih zraka odgovoran za potencijalni nastanak karcinoma kože i melanoma. Postoje svetska istraživanja koja su pokazala da osobe koje su do 20. godine koristile solarijum, ne konstantno nego samo tri do četiri puta, imaju povećan rizik od nastanka karcinoma i do 70 odsto - ističe dr Dokmanović.

Zračenje nije ulepšavanje kože

Objašnjava i da je korišćenje solarijuma kumulativno i da se posledice i opasnost po organizam ispoljavaju kasnije.

- Mlade osobe koje ga koriste nekoliko puta pred maturu ili pred letovanje, posle 25. ili 30. godine imaju rizik od nastanka najbrže širećeg malignog melanoma. Pored raka kože, solarijum ubrzava i starenje, stvaranje flekica i bora na koži, jer UVA zraci oštećuju kožu i zaista nije vredno rizikovati. Solarijum je ekstrakt najlošijih zraka po naše zdravlje i nije mi jasno kako ljudi ne reaguju kada čuju UV zračenje. To je zračenje, a ne ulepšavanje kože - naglašava Dokmanovićeva.

Kao bolju opciju treba koristiti kreme i sprejove za samopotamnjivanje.

Dr Nevenka Dokmanović o opasnostima solarijuma Foto: Privatna Arhiva

- Oni imaju takvu strukturu da se vezuju samo za površinske mrtve ćelije kože i ne mogu da joj naškode. Sprej ten je bezbedan, ali treba voditi računa ukoliko imate taman ten, jer on nije zaštita od sunca, već nam je obavezno potreban dodatni faktor.

Posledice solarijuma veći rizik od raka kože

oštećenja oka, uključujući melanom oka i povećani rizik za nastanak katarakte

prevremeno starenje kože, postaje hrapava, gruba i naborana u mlađem životnom dobu

pregorevanje kože

suvoća kože

osip praćen svrabom

upale konjunktive oka praćene svrabom i težom povredom oka

* Pravilnik o posebnim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela

Rano otkrivanje raka kože kroz redovne preventivne preglede značajno povećava šanse za uspešno lečenje i može spasiti život Foto: Shutterstock

Redovni pregledi mladeža

Dr Dokmanović podseća da su redovni pregledi mladeža obavezni.