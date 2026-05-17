Zvuči neverovatno, ali kravlje mleko uz belo brašno, beli šećer i so sve više dobija status ozloglašene namirnice, premda je bez njega teško zamisliti život... Ipak, različita istraživanja sve češće pokazuju da su upravo mlečni proizvodi sa laktozom "krivac" za stomačne tegobe.

- Negde oko 15, do 17 odsto Srba ne podnosi laktozu, to je veliki postotak. Grci, recimo, ne podnose laktozu često, feta je kisela i veoma prevrela, da ne bi imala mnogo laktoze. Fetu mogu, a druge bele sireve ne mogu. Ako ne podnosimo laktozu, ako nam je nizak nivo enzima laktoze, između osmog i 12. sata javiće se bolovi, nadimanje, podrigivanje, proliv. Ako toga nema, mi smo tolerantni na laktozu - rekao je prof. dr Vojsilav Perišić, gastroenterolog za TV Prva.

Postoji i teorija, da mleko zapravo uopšte nije potrebno odraslima.

- Ja sam pitao profesora iz Šefilda, da li nam mleko uopšte treba kada odrastemo? Znate šta mi je rekao? Ono je jeftino i svuda ga ima, jedite meso i masnoću i bićete zdravi. Mleko vam ne treba. Mleko je kapitalno do 12. meseca života, a nakon toga ne. Jeftino je i ima kalcijum. To je filozofija mleka - objasnio je dr Perišić.

Takođe, kažu da nije dobro mešati kafu sa mlekom, jer "teško pada na želudac".

- Ne slažem se, podržavam mešanje, to je samo kondicioniranje ukusa kafe. Ja pijem instant kafu s mlekom, ne fali mi ništa. Dakle, kafa i mleko mogu zajedno - kaže dr Perišić i objašnava koje je mleko nabolje.

- Jedino magareće, koje je i najskuplje, ne pravi probleme, ali ono ima jak miris. Hristove su muke da se to popije čak i kada ste odrasli, zamislite da naterate dete da popije.