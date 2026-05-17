Mitropolit žički Justin razrešen je episkopskog trona na redovnom zasedanju Sabora SPC, nezvanično saznaje Kurir, što smo već i najavljivali da će se desiti.

Sveti arhijerejski sinod SPC je u februaru doneo odluku da mu uzme upravljanje Eparhijom žičkom do redovnog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora, na kojem je razrešenje sada i potvrđeno.

Podsetimo, u toku redovnog postupka pregleda materijalno-finansijskog poslovanja eparhija SPC, vršenog na osnovu odluke Patrijaršijskog upravnog odbora od 24. oktobra 2023. godine, Komisija Patrijaršijskog upravnog odbora, a potom i Komisija Svetog arhijerejskog sinoda, prikupile su materijalne dokaze na osnovu kojih je utvrđeno da je arhiepiskop i mitropolit žički Justin počinio brojne kanonske i druge crkvene prestupe u upravljanju poverenom mu Eparhijom žičkom.

episkop žički Justin razrešen episkopskog trona Foto: Nikola Nedeljkovic/MINISTARSTVO ODBRANE RS

- Prikrivao je njihovo poslovanje, upisao se kao stvarni vlasnik tri privredna društva, zatim izvršio neovlašćenu prodaju 34 crkvene nepokretnosti (stanova, poslovnih prostora i sl.) u Kraljevu i Čačku, neovlašćeno i protivno važećim crkvenim propisima zaključivao s pravnim i fizičkim licima štetne ugovore višemilionske vrednosti, neovlašćeno vršio pozajmice u višemilionskim iznosima raznim privrednim društvima u Srbiji, izvršio finansijske zloupotrebe koje za sobom povlače i krivičnu odgovornost pred državnim organima - navedeno je u saopštenju iz februara.

- Sveti arhijerejski sinod sa žaljenjem konstatuje da je mitropolit žički Justin u proteklom periodu, s ciljem da izbegne crkvenu i kanonsku odgovornost, sa svojim saradnicima uporno obmanjivao javnost da je "politički progonjen" zbog aktuelne društvene i političke situacije u Srbiji, što odlučno demantujemo.

Glasanje na Saboru

Izvor Kurira navodi da je za smenu mitropolita Justina na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora, koje je počelo 13. maja, glasalo 27 arhijereja, osam njih nije glasalo (izjasnili se da se uzdržavaju od glasanja), a šest je bilo protiv smene.

- Razrešen je episkopskog trona, što znači da on nije više mitropolit žički i Sabor će izabrati novog mitropolita žičkog. Vladika Justin jeste izgubio episkopski tron, ali ne i čin. Dakle, on ostaje u činu episkopa i sada će imati titulu umirovljeni mitropolit žički.