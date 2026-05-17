Na sajamskoj priredbi na 50.000 kvadratnih metara u Novom Sadu posetioci uživaju u bogatoj ponudi domaćih specijaliteta, a ugostitelji ističu dobru posećenost uprkos lošem vremenu.
Na sajmu se jede za sve pare: Svadbarski kupus, jagnjeće i praseće pečenje mame posetioce u Novom Sadu, štandovi puni i po kiši, a evo kakve su cene (VIDEO)
Velika sajamska priredba na 50.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora dobro je došla i ugosteljima i posetiocima.
Na 93. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu ima i kuvanih jela i roštilja, svadbarskog kupusa, kolenica, krompira ispod sača, jagnjećeg i prasećeg pečenje, dimljenih junećih repovi, čorbe pa i kajgane.
Za porciju svadbarskog kupusa treba 1.000 dinara, ali po rečima konobara porcije su obilne i od jednog tanjira kupus može komotno dvoje da se najede. Kilogram jagnjećeg pečenja prodaje se za 4.000 dinara, a prasećeg 3.500 dinara. I ono što je najvažnije, uprkos kišnom i hladnom danu, zadovoljni su i posetioci i ugostitelji, jer zakupljen prostor je bio pun gostiju.
