Slušaj vest

Velika sajamska priredba na 50.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora dobro je došla i ugosteljima i posetiocima.

Na 93. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu ima i kuvanih jela i roštilja, svadbarskog kupusa, kolenica, krompira ispod sača, jagnjećeg i prasećeg pečenje, dimljenih junećih repovi, čorbe pa i kajgane.

Za porciju svadbarskog kupusa treba 1.000 dinara, ali po rečima konobara porcije su obilne i od jednog tanjira kupus može komotno dvoje da se najede. Kilogram jagnjećeg pečenja prodaje se za 4.000 dinara, a prasećeg 3.500 dinara. I ono što je najvažnije, uprkos kišnom i hladnom danu, zadovoljni su i posetioci i ugostitelji, jer zakupljen prostor je bio pun gostiju.

Kurir.rs/Dnevnik.rs

Ne propustiteDruštvoDa li treba piti kafu s mlekom? Dr Perišić otkrio grešku koju pravi većina Srba, pa ovim rečima šokirao sve
Prof. dr Vojislav Perišić
DruštvoZaboravite na slova i čitanje! Učiteljica prekinula nagađanja i otkrila šta đak prvak ZAISTA mora da zna: Ovo su ključne veštine
0801 shutterstock_141782032.jpg
DruštvoBaka Milanka iz Čačka je žena sa 100 članova porodice i 100 godina: Najbogatija je u tom kraju, a ovo je recept za dugovečnost FOTO
Baka Milanka
DruštvoNEKIMA SE ČINI DA JE KROMPIR OVIH DANA ČUDNOG UKUSA: Profesor Poljoprivrednog fakulteta ima objašnjenje, ali i savet za sve koji kupuju mlade krompiriće
WhatsApp Image 2026-05-08 at 17.58.18 (1).jpeg