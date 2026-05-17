Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je ugovore sa devet pokrajinskih saveza osoba sa invaliditetom, čime je nastavljen kontinuitet podrške i unapređenja uslova za njihov rad i delovanje u AP Vojvodini.

- Želimo da osobe sa invaliditetom znaju da nisu sami i da su institucije tu zbog njih. Ministarstvo nije udaljena adresa, već podrška ljudima kojima je najpotrebnija.

Potpisali smo ugovore sa 9 pokrajinskih saveza osoba sa invaliditetom i time nastavili da gradimo društvo u kojem niko nije nevidljiv i zaboravljen.

Nastavljamo da podržavamo rad i stvaralaštvo osoba sa invaliditetom, a umetnički radovi nastali u udruženjima biće korišćeni kao protokolarni pokloni domaćim i stranim delegacijama - navela je ministarka Đurđević Stamenkovski.