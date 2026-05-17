Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je ugovore sa devet pokrajinskih saveza osoba sa invaliditetom, čime je nastavljen kontinuitet podrške i unapređenja uslova za njihov rad i delovanje u AP Vojvodini.

- Želimo da osobe sa invaliditetom znaju da nisu sami i da su institucije tu zbog njih. Ministarstvo nije udaljena adresa, već podrška ljudima kojima je najpotrebnija.

Potpisali smo ugovore sa 9 pokrajinskih saveza osoba sa invaliditetom i time nastavili da gradimo društvo u kojem niko nije nevidljiv i zaboravljen.

Nastavljamo da podržavamo rad i stvaralaštvo osoba sa invaliditetom, a umetnički radovi nastali u udruženjima biće korišćeni kao protokolarni pokloni domaćim i stranim delegacijama - navela je ministarka Đurđević Stamenkovski. 

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvo"Nastavljamo da gradimo društvo u kom niko nije nevidljiv i zaboravljen!" Ministarka Đurđević Stamenkovski potpisala ugovore sa savezima osoba sa invaliditetom
Screenshot 2026-05-16 195013.jpg
PolitikaMinistarka Đurđević Stamenkovski na Međunarodnom forumu u Taškentu: Srbija jača saradnju u oblasti migracija!
0-02-05-581923c3811552cc78efb360ed7aeb8df4fc3444be97f84ef926e1860a9e5d59_c8e83ff9e5998377.jpg
PolitikaSRBIJA I VOJVODINA SU KRILA JEDNOG ISTOG ORLA! Ministarka Stamenkovski poručila: Izraz viševekovnih narodnih težnji da bude na ovim prostorima svoja na svome
Milica Đurđević Stamenkovski
Društvo"Maj 1848. bio je setva, a novembar 1918. žetva!" Đurđević Stamenkovski u Sremskim Karlovcima: Niklo je vekovno pravo jednog naroda da ponovo bude svoj na svome
Screenshot 2026-05-15 183207.jpg