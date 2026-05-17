AMSS izdao hitno upozorenje za vojače, uslovi za vožnju otežani: Na ovim prelazima čeka se i do 4 sata
Putnički automobili čekaju po sat vremena za izlaz iz Srbije na graničnim prelazima Batrovci i Bački Vinogradi, dok su zadržavanja za kamione do četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju četiri sata za izlaz iz države na Šidu, tri sata na Batrovcima, kao i oko sat vremena na Kelebiji.
AMSS je naveo da vozače danas zbog kiše, ali i povremeno jačih pljuskova u većini krajeva Srbije očekuju teži uslovi vožnje.
Niska oblačnost, i jaki pljuskovi utiču na slabiju vidljivost vozača, a intenzivne padavine utiču i na pojavu bujičnih voda od kojih se na putu stvaraju nanosi zemlje, kada kolovoz postaje dodatno klizav.
Apelovali su na pažljiviju vožnju kroz useke i klisure jer su i odroni u takvim uslovima učestali.
U popodnevnim satima na kraju vikenda, AMSS je naveo da očekuje pojačan saobraćaj, što u ovakvim vremenskim uslovima može doneti česte zastoje i vanredne prekide zbog kojih putovanje postaje duže.