Slušaj vest

Putnički automobili čekaju po sat vremena za izlaz iz Srbije na graničnim prelazima Batrovci i Bački Vinogradi, dok su zadržavanja za kamione do četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju četiri sata za izlaz iz države na Šidu, tri sata na Batrovcima, kao i oko sat vremena na Kelebiji.

AMSS je naveo da vozače danas zbog kiše, ali i povremeno jačih pljuskova u većini krajeva Srbije očekuju teži uslovi vožnje.

Niska oblačnost, i jaki pljuskovi utiču na slabiju vidljivost vozača, a intenzivne padavine utiču i na pojavu bujičnih voda od kojih se na putu stvaraju nanosi zemlje, kada kolovoz postaje dodatno klizav.

Apelovali su na pažljiviju vožnju kroz useke i klisure jer su i odroni u takvim uslovima učestali.

U popodnevnim satima na kraju vikenda, AMSS je naveo da očekuje pojačan saobraćaj, što u ovakvim vremenskim uslovima može doneti česte zastoje i vanredne prekide zbog kojih putovanje postaje duže.

Ne propustiteDruštvoDanas počinju radovi na auto-putu Novi Sad-Beograd: Zatvara se više traka: Ovo vozači treba da znaju
screenshot-4.jpg
HronikaCRNA STATISTIKA! NA PUTEVIMA SRBIJE ZA 4 MESECA POGINULO VIŠE OD 50 LJUDI! MUP objavio važan apel: Policija kreće u veliku kontrolu saobraćaja!
Screenshot 2026-03-04 132114.jpg
BeogradOD 18. MAJA PROMENE U PREVOZU ZBOG RADOVA NA ZVEZDARI: Evo kako će sada saobraćati ove linije
GSP - autobus
DruštvoAko kamion ispred vas upali levi žmigavac, ni slučajno ne radite ovo: Tajni jezik srpskih vozača i saobraćajni bonton koji mora da zna svako
ledena kiša vožnja